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РИА Новости

В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые

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FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Военный "Мультик": БПЛА-камикадзе дорабатывают для многоразового применения

СКАДОВСК, 17 окт - РИА Новости. Подземная лаборатория БПЛА группировки войск "Днепр" на Каховском направлении в Херсонской области дорабатывает дроны-камикадзе ВТ-40 для многоразового использования, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Мультик".

"На данный момент идёт работа над усовершенствованием и сборкой сбросного устройства, которое позволит нести снаряд. Это всё делается на основе ВТ-40. Данное средство поражения использовалось как бы в один конец. Инженеры наши придумали и воплотили в жизнь (вариант) для многоразового использования. Это сокращает расходы и увеличивает эффективность применения данного средства", — поделился военнослужащий с позывным "Афон".

Лаборатория также активно работает с трофейными дронами противника. После изучения БПЛА специалисты готовят их к повторным запускам или используют запчасти для новых разработок.

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