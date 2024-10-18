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ТАСС

Nikkei: японская компания планирует поставлять Украине дроны для поиска мин

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

Prodrone может начать поставки таких беспилотников Киеву в 2025 году, сообщила газета

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Японский коммерческий производитель промышленных дронов Prodrone намерен поставлять свою продукцию на Украину. Предполагается, что эти беспилотники будут использоваться для поиска мин, сообщила японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что компания Prodrone планирует поставлять на Украину дроны, способные передвигаться на высоте 50 см над землей. При этом разработка технологий по поиску мин будет вынесена на аутсорс украинским компаниям. При помощи ИИ дрон будет наносить обнаруженные мины на интерактивную карту. По данным газеты, в Prodrone рассчитывают начать поставки дронов на Украину в 2025 году.

Японские власти ранее уже оказывали Украине помощь в области обезвреживания мин. Так, украинской стороне передали 4 установки ALIS, позволяющие с большой точностью находить мины, а также 50 металлодетекторов. 

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