Минный договор: как российские саперы очищают территорию Лаоса

Полученный в Сирии и в зоне СВО опыт помогает специалистам обезвреживать опасные находки

Задействованные в гуманитарном разминировании в Лаосе российские саперы имеют уникальный опыт, особенно с учетом работы в Сирии и в зоне специальной военной операции, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В ноябре военные инженеры направятся в эту страну с уже седьмой по счету миссией. Ранее специалисты очистили 190 га территории Лаоса и уничтожили более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов, оставшихся со времен войны во Вьетнаме.

Чем уникален опыт российских специалистов по разминированию

Лаос ценит уникальный опыт российских саперов, и поэтому они регулярно участвуют в гуманитарном разминировании в этой стране, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. В ноябре они приступят там уже к седьмой по счету миссии.

— Приглашают именно опытных специалистов. Хотя саперов в мире хватает во многих странах, в странах НАТО, но, видимо, Лаосу нравится, как работают наши специалисты, — пояснил он. — К тому же в области инженерной техники мы продвигаемся вперед, используем различные методы, роботизированные комплексы. А Лаос напичкан неразорвавшимися боеприпасами. Там очень много ценной земли не возделывается из-за того, что там полно наследия войн, которые велись на этой территории. Сам Лаос такими технологиями не обладает и восполнить их быстро не может. Они учатся у наших специалистов, но лучше всего разминированием занимаются наши инженерные войска.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Ранее начальник Военно-инженерной академии им. Д.М. Карбышева генерал-майор Андрей Круглов сообщил, что российские саперы в ноябре начнут очередную миссию по гуманитарному разминированию в Лаосе. Она станет седьмой по счету. Кроме того, российские военные будут готовить лаосских специалистов.

По словам Круглова, в ходе предыдущих шести миссий специалистами Международного противоминного центра (МПЦ) на территории площадью свыше 190 га было обнаружено и уничтожено более 3,5 тыс. взрывоопасных предметов. Кроме того, на базе развернутого в Лаосе филиала МПЦ за шесть лет подготовлено 136 саперов, которые сегодня успешно выполняют задачи по разминированию территории страны.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Военнослужащие работают в условиях жаркого тропического климата, где обитают ядовитые змеи и насекомые. При разминировании они находят много металлического мусора, на который реагируют приборы, что затрудняет работу. Помимо этого, как сообщали в Минобороны, взрывоопасные предметы залегают на большой глубине — до 170 см — и это сильно замедляет темпы поиска.

Справка «Известий» Международный противоминный центр создан 1 августа 2014 года. Это специализированное подразделение инженерных войск, предназначенное для обеспечения участия России в международных программах, проектах и операциях по гуманитарному разминированию внутри страны и за ее пределами, для подготовки специалистов в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности ООН IMAS. По данным военного ведомства, отряд МПЦ в Сирии очистил более 6 тыс. га территории, обнаружено и уничтожено свыше 105 тыс. взрывоопасных предметов. В ходе специальной военной операции специалисты центра на освобожденных территориях очистили от взрывоопасных предметов 42 900 га, в том числе разминировали более 400 км дорог, проверили 6473 здания.

По словам Алексея Леонкова, российские военные инженеры доказали свою квалификацию, занимаясь разминированием в Сирии. Там они, в частности, очищали территорию освобожденной от террористов Пальмиры. Особенно ценный опыт они получили в зоне специальной военной операции, где они столкнулись с новыми боеприпасами иностранного производства.

— В зоне специальной военной операции вообще уникальный опыт: со стороны противника работали специалисты, минировали энергообъекты таким образом, что просто так их разминирование невозможно, — добавил эксперт. — Но эти ребусы, которые оставляли спецы из НАТО, наши саперы расшифровывали и сохраняли объекты в целости и сохранности. И населенные пункты, и сельхозполя они тоже разминировали — там большой объем работ. И опыт у сапера растет от случая к случаю. Мы знаем, они ошибаются один раз, так вот наши не ошибаются. В Лаосе они будут искать те же самые взрывоопасные предметы, но в других климатических условиях. Что тоже является бесценным опытом.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин полагает, что российский Международный противоминный центр — лучший в мире как по мастерству специалистов, так и по оснащенности.

— И личная защищенность, и наличие роботизированных систем — всё это на высшем уровне. Используются роботизированные системы «Уран-6», привлекаются служебные собаки, — пояснил он. — Лаосские друзья ценят работу российских саперов. А сейчас у наших ребят еще больший опыт накопился, поскольку враг изощренно применяет различные мины, ловушки, боеприпасы. И во многом благодаря нашим саперам уже разминированы такие площади, которыми по нормативам надо было бы заниматься в разы дольше. Даже взять Мариуполь, который был начинен взрывоопасными предметами, а сейчас почти разминирован. Сейчас каждый освобожденный город — это огромный пласт работы. Тем не менее у российских военных инженеров хватает сил, чтобы работать на разных направлениях, в том числе и в Лаосе.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В ходе проведенных гуманитарных операций в Лаосе российские саперы действовали в провинциях Боликхамсай, Сиангхуанг, Кхаммуан и Вьентьян. Они очищали сельские дороги, объекты инфраструктуры и административные здания, обнаружив около 1,2 тыс. неразорвавшихся предметов, в том числе американские кассетные суббоеприпасы, артиллерийские и минометные снаряды.

Российские саперы проводят разминирование в защитных костюмах из состава общевойсковых комплектов разминирования ОВР-2-02 и применяют самые современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, сообщали в Минобороны. Среди них — переносные магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, малогабаритные индукционные миноискатели ИМП-3 и подповерхностные обнаружители ППО-2И.

Гуманитарное разминирование на освобожденных территориях

Российские саперы сейчас получают уникальный опыт в освобожденных регионах, где заминированы и замусорены взрывоопасными предметами огромные территории. Ранее «Известия» писали, что в Луганской Народной Республике российская частная инженерно-саперная компания завершила разминирование первого объекта. Ее специалисты за три месяца расчистили просеку вдоль линии электропередачи, обезвредив десятки взрывоопасных предметов.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

На участке около 20 га саперы-гуманитарщики обезвредили около 100 взрывоопасных предметов: 18 противотанковых мин ТМ-62, гранаты нескольких моделей, включая Ф-1, 82-миллиметровые и 50-миллиметровые минометные мины, 45-миллиметровые и 30-миллиметровые снаряды, выстрелы к РПГ и подствольным гранатометам.

В ходе работ было опробовано много технических новинок. Саперами были задействованы два роботизированных комплекса с тралами. Кроме того, в начале обработки любого квадрата местности в небо поднимался БПЛА, который составлял фотографическую карту. Также дрон с установленными на нем магнитометрами определял точки, где могут находиться металлические предметы.

Роман Крецул

Богдан Степовой