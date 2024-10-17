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План победы Зеленского так же далек от реальности, как Украина — от победы (RND, Германия)

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Флаги Германии, Украины и ЕС развеваются перед зданием Рейхстага в Берлине, Германия, пятница, 16 февраля 2024 года.
Флаги Германии, Украины и ЕС развеваются перед зданием Рейхстага в Берлине, Германия, пятница, 16 февраля 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

RND: Украине придется продолжать военные действия без помощи западных союзников

План Зеленского далек от реальности, а слабая поддержка союзников Украины станет еще большей проблемой в 2025 году, пишет RND. Германии и Европе понадобится много терпения в отношении с Незалежной, тем более военная обстановка может значительно измениться в зависимости от исхода выборов в США.

Ева Квадбек (Eva Quadbeck)

Так называемый план победы президента Украины Владимира Зеленского, к сожалению, также далек от реальности, как и Украина далека от победы. НАТО может пригласить в состав только ту страну, которая живет в мире. Украине придется без помощи западных союзников продолжать военные действия, от которых страдает и ее население. На что у страны вряд ли хватит сил. А НАТО и Европа не смогут договориться о том, чтобы западные союзники сбивали российские беспилотники. Поэтому план победы имеет мало шансов на реализацию. Зеленский также осознает это и уговаривает союзников, описывая природные ресурсы Украины, которые не должны достаться России.

Пока Зеленский пытается перевести Украину в наступление, главам государств и правительств в Европе очень трудно сохранить их нынешнюю поддержку Украины в финансовом, военном и общественном плане. Поддержка Украины станет еще большей проблемой в 2025 году, когда пройдут федеральные выборы. АдГ (Альтернатива для Германии) и BSW (Альянс Сары Вагенкнехт) выдвинут простую формулу мира: прекратить поставки оружия и пойти на уступки России. Вполне вероятно, что среди населения будет расти желание просто прекратить этот конфликт — независимо от политических предпочтений партий.

Путин вряд ли будет вести переговоры на равных

Нельзя пренебрегать тем фактом, что такая стратегия будет означать конец Украины в виде независимого государства, а также возрастающую опасность для стран ЕС и НАТО. Тем более что президент России Путин вряд ли будет готов вести переговоры на равных в год выборов в Германии. Напротив, он будет с удовольствием наблюдать за противоречивыми дебатами в Германии. Раскол общества в этой стране и потенциальная дестабилизация демократической системы будут способствовать достижению его целей. Более того, он снова задействует свои цифровые армии троллей, и в наступающем году мы увидим увеличение количества контролируемой Россией дезинформации в социальных сетях.

На фоне значительного сокращения коммуникаций между ФРГ и Россией путь, пройденный федеральным канцлером Олафом Шольцем со дня начала СВО России и до сегодняшнего дня, был четким, последовательным и правильным. С самого начала он придерживался долгосрочной стратегии баланса, поддерживая Украину и в то же время избегая эскалации военных действий. Он также приложил немало дипломатических усилий, чтобы сдержать опасность, исходящую от этого конфликта. Именно это он еще раз подчеркнул в своем правительственном заявлении в среду: "Поддерживать Украину до тех пор, пока эта поддержка необходима". В то же время Шольц заявил о своей готовности разговаривать с Путиным. Шольц был готов начать переговоры с самого начала конфликта и несколько раз говорил с Путиным по телефону.

Германии и Европе понадобится много терпения в отношении с Украиной. Тем более военная обстановка может значительно измениться в зависимости от исхода выборов в США. Если Трамп вернется в Белый дом, он, вероятно, поручит европейцам самостоятельно помогать Украине. ЕС плохо подготовлен для этого. Возможная экономическая поддержка Украины за счет процентов от замороженных российских активов — это шаг в правильном направлении, но очень незначительный.

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