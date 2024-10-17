Отдельное внимание при разговора уделили "повышению уровня оборонного сотрудничества в ближайшие месяцы", сообщила пресс-служба офиса Зеленского

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом вновь попросил ускорить поставки систем ПВО. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского на своем сайте.

Отмечается, что отдельное внимание во время разговора было уделено "повышению уровня оборонного сотрудничества в ближайшие месяцы".

Ранее пресс-служба Белого дома по итогам разговора Байдена с Зеленским сообщила, что американский президент объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму $425 млн, включающего дополнительные средства ПВО.

Украинские власти постоянно призывают западных партнеров передавать новую военную помощь, периодически критикуя их за промедление и недостаточность поставок. Тем самым в Киеве пытаются переложить на союзников ответственность за провалы Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.