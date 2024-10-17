США направили Украине пакет вооружений на $425 млн

В него вошли дополнительные средства ПВО и боеприпасы

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму $425 млн, включающего дополнительные средства ПВО. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму $425 млн, в который вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля - воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины", - сообщили в Белом доме.

Американская администрация также сообщила, что заседание контактной группы по координации поставок оружия Украине на уровне глав государств и правительств пройдет в ноябре в формате видеоконференции.