Мирошник: договариваться с Украиной после "плана победы" Зеленского нет смысла

Теперь по отношению к киевскому режиму необходим "циничный и прагматичный" подход и бескомпромиссность, заявил посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Проводить переговоры с Киевом не имеет никакого смысла после представления президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховной раде нового "плана победы", предусматривающего дальнейшую эскалацию конфликта. Теперь по отношению к киевскому режиму необходим "циничный и прагматичный" подход и бескомпромиссность, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"[В решении украинского кризиса нужен] только циничный и прагматичный расчет, потому что эту власть можно только уничтожить. Договариваться с ней не имеет ни малейшего смысла после того, что он [Зеленский] на данный момент говорил. И бескомпромиссность", - сказал дипломат в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Мирошник напомнил, что Зеленский, заявляя о необходимости победить Россию и принудить ее сесть за стол переговоров, на деле просто собирается уничтожать Украину: "Он не собирается щадить никого из украинцев, он не собирается сохранять эту страну - это не его страна, это ресурс, который он отдаст на растерзание и будет отстреливать просто до железки".

16 октября Зеленский представил в Верховной раде новый "план победы", который предусматривает увеличение поставок вооружений украинской армии, удары дальнобойным оружием вглубь территории России, ускоренный процесс по вступлению Украины в НАТО, а затем участие западных стран в восстановлении Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот план "набором бессвязных лозунгов" и "кровавой пеной на губах убийцы-неонациста", отметив, что он может подтолкнуть НАТО к прямому конфликту с РФ.