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Создан ликвидирующий возгорание батарей материал

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

В США создали аэрогель, блокирующий ячейки аккумуляторов при пожаре

Американская корпорация Aspen Aerogels создала материал, способный ликвидировать возгорание аккумуляторов автомобилей. Об этом сообщает журнал MIT Technology Review.

Исследователи рассказали, что при возгорании батареи, вызванном тепловым разгоном, пламя может перейти с одной ячейки на другую. Специалисты американской компании предложили использовать материал, который они назвали аэрогелем (aerogel), способный останавливать процесс возгорания.

Аэрогелевая изоляция может как минимум снизить скорость, с которой огонь будет распространяться по аккумулятору, и как максимум — прекратить пожар. По словам генерального директора Aspen Aerogels Дональда Янга, в результате происшествия владелец электрокара получит одну нерабочую яйчеку вместо того, чтобы «остаться с расплавленным огнем автомобилем».

Авторы MIT Technology Review отметили, что установка аэрогеля обойдется в 300-1000 долларов для каждого тягового аккумулятора автомобиля. Также из-за использования материала емкость батареи придется немного снизить.

Автопроизводители General Motors, Toyota и Audi уже закупают у Aspen Aerogels новые материалы. Также недавно корпорация получила от Министерства энергетики США кредит в размере 670,6 миллиона долларов на строительство нового завода.

В начале октября стало известно о новом материале, который устраняет причину перегрева и возгорания аккумуляторов. Создавшие его ученые LG Chem заявили, что он способен защитить батарею от теплового разгона и пожара.

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