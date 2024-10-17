В США представили самый быстрый квадрокоптер

В США представили квадрокоптер Huntress Turbojet с турбореактивным двигателем

Компания WaveAerospace представила квадрокоптер Huntress Turbojet на выставке-конференции Ассоциации армии США. Дрон с турбореактивным двигателем позиционируют как самый быстрый квадрокоптер, пишет Army Recognition.

«Huntress Turbojet превосходит другие квадрокоптеры по производительности, но при этом требует меньшей инфраструктуры и значительно меньших эксплуатационных расходов, чем вертолет», — отметили в публикации.

Дрон получил гибридную силовую установку с электромоторами и турбореактивным двигателем, обеспечивающую полет длительностью до двух часов. Максимальная скорость аппарата, который может нести 50 килограммов груза, — 480 километров в час. В состав оборудования Huntress Turbojet входит радиолокационный высотомер и инерциальная система навигации, которые позволяют управлять дроном при отсутствии спутниковой навигации.

Ранее в октябре компания Anduril Industries представила разведывательно-ударный квадрокоптер Bolt. Аппарат с дальностью полета 20 километров может нести боевую часть весом 1,3 килограмма. Беспилотник разработали для Корпуса морской пехоты США.