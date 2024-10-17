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Военное обозрение

Генерал КСИР: Иран располагает оружием гораздо мощнее ядерного

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Источник изображения: topwar.ru

Иран располагает неким оружием, значительно превосходящим ядерное, сведения о нем засекречены. Об этом заявил экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами.

Бригадный генерал, комментируя требования иранских парламентариев изменить неядерный статус страны на ядерный на фоне угроз Израиля, заявил, что Иран обладает секретным оружием, которое мощнее ядерного, но что оно из себя представляет, не пояснил, потому что сведения о нем «глубоко засекречены». При этом он намекнул, что Иран уже использовал его при проведении секретных операций в прошлом, в частности, при атаке на нефтяные танкеры в порту Фуджейры в ОАЭ.

У нас есть вооружения, значительно превосходящие ядерное оружие. Мы на 100% используем потенциал и возможности нашей страны, поэтому сегодня мы обладаем неограниченной мощью.

— заявил Ростами.

Напомним, что неделей ранее часть парламентариев Ирана обратилась к правительству с просьбой разрешить создание ядерного оружия для противостояния с Израилем. Однако, следуя фетве верховного лидера страны Али Хаменеи, оборонная доктрина Ирана содержит запрет на создание ядерного оружия, так как его производство считается противоречащим исламу.

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Израиль
Иран
ОАЭ
Проекты
Ядерный щит
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