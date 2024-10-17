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Военное обозрение

ВСУ получат австралийские танки Abrams

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Австралии приняло решение о расширении военной поддержки ВСУ.

Как сообщает новостной портал ABC News, в рамках нового пакета помощи, оцениваемого в размере 245 млн местных долларов [$164 млн], Канберра намерена передать Украине 49 из 59 танков Abrams M1A1SA, которые выводятся из эксплуатации в связи с закупкой 75 единиц более современной модели M1A2SEPv3 (первые ОБТ этого типа уже начали поступать на вооружение Австралии).

Как указывается, об этом заявил министр обороны Пэт Конрой, присутствовавший на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. На получение этих машин Украиной требуется согласие США как страны-правообладателя.

Однако следует остудить энтузиазм, так как эти танки, скорее всего, не попадут на вооружение ВСУ в ближайшее время. Машины интенсивно эксплуатировались последние 17 лет, поэтому требуют капитального ремонта, а также проведения соответствующих модификаций и адаптации

- отмечается в западной прессе.

Это означает, что сначала танки, как можно предположить, попадут в США на завод ANAD, где они пройдут восстановление и модернизацию, а только затем окажутся в Европе, где будут обучены украинские экипажи.

Также не исключено, что часть машин будет передана в качестве «доноров» запчастей украинской армии, которая ранее получила из США 31 Abrams M1A1.

При этом консультант по вопросам обороны Джей Си Додсон, который участвовал в переговорах о передаче австралийских танков, говорит, что машины должны прибыть на фронт в более сжатые сроки:

Австралийские Abrams находятся в достаточно хорошем рабочем состоянии.
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
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