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ТАСС

Моди назвал Австрию подходящим местом для переговоров по Украине

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Интерес также есть со стороны Бразилии, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер

ВЕНА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает Австрию подходящим местом для проведения переговоров по Украине. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер, выступая в нижней палате парламента республики.

"Канцлер Нехаммер пояснил, что Индия, будучи членом БРИКС, стала важным международным игроком при премьер-министре Моди и имеет каналы для диалога с Россией, которые необходимо использовать. Моди считает Австрию подходящим местом для мирных переговоров из-за ее нейтральной позиции и расположения учреждений ООН. Интерес также есть со стороны Бразилии", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

Нехаммер считает, что нужно использовать "все открытые каналы". При этом любой мирный формат должен "учитывать интересы Украины", добавил политик.

Ранее Нехаммер заявлял, что Австрия, будучи местом расположения ОБСЕ, могла бы стать площадкой для переговоров по Украине. 

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