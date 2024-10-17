СМИ: израильские компании не допустили до выставки Euronaval 2024

Франция запретила израильским компаниям участвовать в международной выставке военно-морской техники Euronaval, одной из крупнейших в Европе, которая пройдет с 4 по 7 ноября в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

По информации источников Politico, представители израильских компаний все равно смогут посетить мероприятие, однако им запрещено демонстрировать военную технику на выставочных стендах. От Израиля в выставке собирались участвовать семь компаний, в том числе оборонные гиганты Rafael, Elbeit Systems и Israel Aerospace Industries.

Euronaval-2016 Пресс-служба Euronaval

В свою очередь корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман утверждает, что решение об отказе Израилю, по его информации, "исходит от Елисейского дворца", то есть французской администрации.

Норман и газета Politico считают, что решение Парижа связано с обострением отношений президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне эскалации атак еврейского государства в секторе Газа и Ливане.

Ранее, в июне, Израилю уже отказали в возможности участвовать в выставке сухопутных вооружений и военной техники Eurosatory в Париже. Позже суд отменил это решение, однако участники от Израиля не успели посетить мероприятие.

Ранее Макрон заявил, что главы государств и правительств, принявшие участие в саммите средиземноморских стран ЕС (MED-9), выступили за приостановку отправки Израилю вооружений, используемых в боевых операциях в секторе Газа и на юге Ливана. Французский президент отметил, что прекращение поставок может позволить предотвратить дальнейшее расширение конфликта в регионе, а также способствует переговорам о прекращении огня.