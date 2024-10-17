Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры ТОФ на Камчатке

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках рабочей поездки в Камчатский край. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны РФ.

Командующий подводными силами флота вице-адмирал Владимир Дмитриев доложил Белоусову, что на данный момент проделана глубокая модернизация причального фронта. По его словам, это позволило за последние несколько лет принять семь новых подводных лодок, в числе которых пять ракетных крейсеров стратегического назначения «Борей» и два крейсера «Ясень».

Он также добавил, что на данный момент проводятся работы по строительству на 14 объектах, что позволит увеличить причальный фронт и значительно расширить боевые способности подводных сил ТОФ.

Представитель Главного управления специального строительства Минобороны доложил главе ведомства, что завершение всех строительных работ на этом объекте запланировано на лето 2025 года.

Обновленная инфраструктура причала поможет снабдить подводные лодки необходимыми ресурсами, связью, воздухом и водой, что позволит сократить износ кораблей и их систем, когда они будут находиться на стоянке в пункте базирования.

Во время проверки объектов инфраструктуры одного из соединений морской пехоты ТОФ Белоусову доложили, что до декабря 2025 года в рамках первого этапа запланировано завершение строительства новой казармы и столовой, вмещающей 1 тыс. человек. Белоусов подчеркнул, что все заявленные сроки должны быть соблюдены, отметив, что это находится на контроле у ведомства.

«У нас это на особом контроле находится, как и всё жилье, потому что бригада воюет, и они (военнослужащие. — Ред.), когда сюда вернутся, у них должно быть жилье», — заявил глава ведомства.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955 «Борей» завершена. Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область. Он также осмотрел подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» — отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава.