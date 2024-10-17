Войти
Известия.ru

Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры ТОФ на Камчатке

197
0
0
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках рабочей поездки в Камчатский край. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны РФ.


Командующий подводными силами флота вице-адмирал Владимир Дмитриев доложил Белоусову, что на данный момент проделана глубокая модернизация причального фронта. По его словам, это позволило за последние несколько лет принять семь новых подводных лодок, в числе которых пять ракетных крейсеров стратегического назначения «Борей» и два крейсера «Ясень».

Он также добавил, что на данный момент проводятся работы по строительству на 14 объектах, что позволит увеличить причальный фронт и значительно расширить боевые способности подводных сил ТОФ.

Представитель Главного управления специального строительства Минобороны доложил главе ведомства, что завершение всех строительных работ на этом объекте запланировано на лето 2025 года.

Обновленная инфраструктура причала поможет снабдить подводные лодки необходимыми ресурсами, связью, воздухом и водой, что позволит сократить износ кораблей и их систем, когда они будут находиться на стоянке в пункте базирования.

Во время проверки объектов инфраструктуры одного из соединений морской пехоты ТОФ Белоусову доложили, что до декабря 2025 года в рамках первого этапа запланировано завершение строительства новой казармы и столовой, вмещающей 1 тыс. человек. Белоусов подчеркнул, что все заявленные сроки должны быть соблюдены, отметив, что это находится на контроле у ведомства.

«У нас это на особом контроле находится, как и всё жилье, потому что бригада воюет, и они (военнослужащие. — Ред.), когда сюда вернутся, у них должно быть жилье», — заявил глава ведомства.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что реконструкция причального фронта для атомных подводных лодок проекта 955 «Борей» завершена. Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Северного флота в рамках рабочей поездки в Мурманскую область. Он также осмотрел подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» — отсек радиоэлектронного вооружения, места размещения ракетных шахт с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также места проживания и быта личного состава.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
955 Борей
СФ
ТОФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 17.10 00:16
  • 5154
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"