Получит противогиперзвуковые перехватчики: Италия разрабатывает «тяжёлый крейсер» DDX

Источник изображения: topwar.ru

Концепт DDX

Итальянский судостроитель Fincantieri ведет разработку нового типа кораблей, получивших обозначение DDX. Два экземпляра этого проекта должны будут дополнить два эсминца класса Andrea Doria, состоящих на вооружении ВМС страны.

Полное водоизмещение DDX должно составить 14-14,5 тыс.

Это позволяет отнести этот тип кораблей к категории «тяжелый крейсер»

- говорится в издании RID.

Они получат на оснащение радиолокационный комплекс, который разрабатывает концерн Leonardo на основе РЛС KRONOS компании PPA. Это будет радар, работающий в двух диапазонах – X и S (вместо C, как на KRONOS DBR). S-диапазон будет отвечать не только за раннее предупреждение и обнаружение целей, но также будет заниматься наведением ракет благодаря значительному размеру и мощности антенны.

DDX получат на вооружение 80 ячеек пусковых установок А-70 и А-50. Однако, как утверждается в издании, они также могут быть оснащены ПУ А-70 NG (Next Generation), которая сможет применять ракеты RJ-10 (сверхзвуковой вариант противокорабельной УР FC/ASW), Aster и перспективный противогиперзвуковой перехватчик Aquila. Как ранее указывалось, Aquila планируется принять на вооружение в 2035 году.