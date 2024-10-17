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ТАСС

НАТО не подтвердила данные об участии войск КНДР в СВО

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Virginia Mayo

Генсек альянса Марк Рютте при этом отметил, что якобы Пхеньян уже поддерживает военные усилия Москвы в техническом отношении

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. НАТО не может подтвердить сообщения украинских СМИ об участии военнослужащих из КНДР в специальной военной операции России на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"У нас нет подтверждающих сообщений, но мы считаем, что КНДР уже поддерживает военные усилия России в техническом отношении", - заявил Рютте, отвечая на вопросы южнокорейских журналистов. В связи с этим он призвал Южную Корею активнее поддерживать Украину.

Ранее украинские СМИ начали распространять сообщения, что военнослужащие КНДР якобы готовятся к участию в СВО, никаких подтверждений этой информации из достоверных источников нет.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную информационную утку. С утверждением, будто военнослужащие КНДР могли быть отправлены на Украину, выступил министр национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Таким образом он интерпретировал союзнический договор Москвы и Пхеньяна.

19 июня РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Отвечая на вопросы по этому поводу 20 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что украинский режим начал агрессию против признанных Москвой Луганской и Донецкой народных республик до того, как они вошли в состав России, а правовые нормы соглашения не имеют обратной силы. Кроме того, указывал российский лидер, у Москвы нет необходимости в чьей-либо помощи в ходе СВО. 

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