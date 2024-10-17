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ТАСС

Генсек НАТО заявил, что не может поддержать все пункты плана" Зеленского

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Генсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте.
Источник изображения: © AP Photo/ Vincent Thian

Марк Рютте при этом отметил, что альянс полностью поддерживает Киев

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов плана президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы приняли этот план к сведению, будем обсуждать отдельные его аспекты, по многим вопросам необходимо углубить наше понимание, у нас будет диалог за закрытыми дверями, и я не могу сейчас заявить, что мы полностью поддерживаем все его пункты, - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. - Но я могу сказать, что мы полностью поддерживаем Украину".

Рютте ранее отказался отвечать на вопрос о возможности раннего приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что она получит приглашение, "когда придет время".

Генсек также подтвердил, что на встрече министров обороны НАТО 17-18 октября в Брюсселе министр обороны Украины Рустем Умеров представит подробности по этому плану, а президент Украины будет разъяснять свои требования лидерам стран ЕС на саммите Евросоюза, который также будет проходить в Брюсселе 17-18 октября. 

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Украина
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