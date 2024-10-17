Sitronics Space изучает возможность внедрить ИИ на борту спутника

В частности, "это могут быть модели, способные самостоятельно отбраковывать снимки с облачностью или дефектами", сообщил директор департамента продуктов и сервисов компании Юрий Ильин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская частная компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) рассматривает перспективу внедрения искусственного интеллекта на борту спутников. Об этом ТАСС сообщил директор департамента продуктов и сервисов компании Юрий Ильин.

"Наши инженеры изучают возможность исполнения моделей искусственного интеллекта прямо на борту космического аппарата", - заявил он. По словам Ильина, это могут быть модели, способные самостоятельно отбраковывать снимки с облачностью или дефектами, а также автоматически обнаруживать наземные объекты, что ускорит предоставление актуальных данных конечному потребителю.

Еще одним трендом на рынке космических технологий он назвал большие языковые модели (large language models, LLM). При их помощи, считает Ильин, пользователи смогут получать необходимую информацию без специальных навыков работы с данными ДЗЗ - достаточно будет сформулировать запрос на естественном языке.

По словам директора департамента, пользователь сможет получать не гигабайты изображений, которые пришлось бы обрабатывать самостоятельно, а конкретный ответ на свой вопрос - например, координаты и характеристики разлива нефтепродуктов. "В целом развитие и применение всех этих технологий позволит отечественной космической отрасли сделать большой шаг вперед и еще больше повысит ценность данных ДЗЗ для российской экономики. Несомненно, важное значение имеет и рост количества космических аппаратов в составе отечественной группировки ДЗЗ, в том числе за счет частных компаний", - заключил Ильин.