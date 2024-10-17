Войти
ТАСС

Sitronics Space изучает возможность внедрить ИИ на борту спутника

199
0
0
Sitronics Group
Sitronics Group.
Источник изображения: ixbt.com

В частности, "это могут быть модели, способные самостоятельно отбраковывать снимки с облачностью или дефектами", сообщил директор департамента продуктов и сервисов компании Юрий Ильин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская частная компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) рассматривает перспективу внедрения искусственного интеллекта на борту спутников. Об этом ТАСС сообщил директор департамента продуктов и сервисов компании Юрий Ильин.

"Наши инженеры изучают возможность исполнения моделей искусственного интеллекта прямо на борту космического аппарата", - заявил он. По словам Ильина, это могут быть модели, способные самостоятельно отбраковывать снимки с облачностью или дефектами, а также автоматически обнаруживать наземные объекты, что ускорит предоставление актуальных данных конечному потребителю.

Еще одним трендом на рынке космических технологий он назвал большие языковые модели (large language models, LLM). При их помощи, считает Ильин, пользователи смогут получать необходимую информацию без специальных навыков работы с данными ДЗЗ - достаточно будет сформулировать запрос на естественном языке.

По словам директора департамента, пользователь сможет получать не гигабайты изображений, которые пришлось бы обрабатывать самостоятельно, а конкретный ответ на свой вопрос - например, координаты и характеристики разлива нефтепродуктов. "В целом развитие и применение всех этих технологий позволит отечественной космической отрасли сделать большой шаг вперед и еще больше повысит ценность данных ДЗЗ для российской экономики. Несомненно, важное значение имеет и рост количества космических аппаратов в составе отечественной группировки ДЗЗ, в том числе за счет частных компаний", - заключил Ильин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 17.10 00:16
  • 5154
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"