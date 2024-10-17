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Военное обозрение

СМИ США: модернизация стрелкового оружия для армии больше касается программного обеспечения, чем пуль

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Источник изображения: topwar.ru

Модернизация стрелкового оружия для американской армии больше касается программного обеспечения, чем пуль. Это относится и к комплексу личного вооружения подразделений США нового поколения, известному как NGSW (Next Generation Squad Weapons).

Об этом пишет в своей статье обозреватель специализированного американского журнала Defense News Тодд Саут.

Первую партию данного вооружения уже получили военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил Соединенных Штатов. Источники СМИ США из числа официальных лиц сообщают, что следующие подразделения, некоторые из которых дислоцируются в Тихоокеанском регионе, получат это оружие в течение следующего года.

Источник изображения: topwar.ru

Система вооружения NGSW состоит из автоматических винтовок XM7 и пулеметов XM250, а также из оптического прицела, который по праву именуют системой управления огнем XM157.

Источник изображения: topwar.ru

Последнее высокотехнологичное устройство – не просто прицел для стрелкового оружия. Этот комплекс включает в себя баллистический калькулятор и модуль автоматического определения дальности, которые помогают стрелкам определять точку прицеливания и корректировать огонь по ходу стрельбы. Также частью XM157 являются атмосферный датчик, компас и лазеры наведения в видимом и инфракрасном диапазонах. Помимо этого, система управления огнем поддерживает беспроводную связь, позволяющую использовать IVAS – устройство ситуационной осведомленности и ночного видения.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
NGSW
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