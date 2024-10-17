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Известия.ru

ВС РФ уничтожили украинский танк беспилотником «Иноходец» в курском приграничье

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Расчеты российского беспилотного ударного комплекса «Иноходец» уничтожили очередной танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в Минобороны РФ, публикуя кадры работы российских военных.


Боевая машина была укрыта в лесополосе. Военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили ее в ходе разведки с беспилотника.

Получив точные координаты местонахождения танка, российские военные уничтожили его прямым ракетным ударом. На опубликованных кадрах объективного контроля можно увидеть момент попадания и взрыв боевой техники противника.

Предыдущий танк ВСУ в приграничье Курской области был уничтожен ударом БПЛА «Иноходец» накануне. Помимо этого, в течение двух предыдущих дней ВС РФ уничтожили с помощью этого беспилотного комплекса пункт временной дислокации украинской армии и две боевые бронированные машины ВСУ на территории региона.


Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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