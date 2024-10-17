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ТАСС

В ФРГ заявили, что позиция по вступлению Украины в НАТО не изменилась

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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что ничего не поменялось, несмотря на представленный президентом Украины Владимиром Зеленским "мирный план"

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Позиция властей ФРГ по вопросу вступления Украины в НАТО не изменилась после того, как президент Украины Владимир Зеленский представил свой так называемый план победы. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Изменения позиции канцлера и ФРГ не произошло", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

16 октября Зеленский в Верховной Раде впервые публично представил свой план, хотя его основные положения уже ранее появлялись в прессе. Он предусматривает в том числе приглашение Украины в НАТО, удары дальнобойным оружием вглубь территории России, наращивание поставок оружия Киеву.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. В НАТО неоднократно подчеркивали, что присоединение к альянсу невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта. Власти ФРГ не раз заявляли, что выступают за ее прием в НАТО, но после завершения боевых действий. 

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