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ЦАМТО

Минобороны Нидерландов намерено закупить новые УТС у компании Pilatus

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Тренировочный самолет PC-7 MkII производства швейцарской компании Pilatus. Источник: livefist.blogspot.in.

ЦАМТО, 16 октября. Минобороны Нидерландов 14 октября сообщило о намерении приобрести 8 новых учебно-тренировочных самолетов и 2 летных тренажера с сопутствующим учебным оборудованием.

Новая техника предназначена для замены 13 применяющихся с 1988 года УТС начальной подготовки PC-7 компании Pilatus, срок эксплуатации которых истекает. Об этом заявил в палате представителей государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Гийс Туйнман.

УТС начальной подготовки необходимы для обучения курсантов, которые получают необходимые навыки управления в экстренных ситуациях и при сложных маневрах. Это первый этап обучения пилотов истребителя F-35, самолетов ВТА и вертолетов.

Согласно требованиям, учебно-тренировочный самолет должен быть относительно простым и предсказуемым в управлении. Студент и инструктор должны безопасно проходить курс обучения с максимальными возможностями.

Согласно проведенному МО Нидерландов анализу, лучше всего соответствует требованиям ВС страны продукция швейцарской компании Pilatus. По этой причине данная компания была выбрана победителем проведенного конкурса. Проигравшая сторона подала протест на принятое решение, рассмотрение которого продолжается. В случае отклонения протеста, с Pilatus будет подписан контракт на поставку новых УТС.

МО Нидерландов не раскрывает тип закупаемых самолетов, но по оценке специалистов Jane's Defence Weekly, им станет либо PC-7 MKX, либо PC-21. Оба УТС представляют собой двухдвигательные турбовинтовые самолеты с тандемным расположением экипажа.

Новые УТС рассчитаны на 2150 часов эксплуатации в год и позволят проводить обучение до 60 курсантов. Исходя из потребностей, будут закуплены 8 самолетов, 6 из которых будут использоваться в процессе подготовки, один в качестве резерва и один будет находиться на техническом обслуживании. Кроме того, Минобороны нуждается в комплексе наземных средств обучения продолжительностью до 2650 часов в год. Тренажеры позволят меньше расходовать летный ресурс, а значит потребуется закупить меньше самолетов, чем эксплуатируется в настоящее время.

Поставщик также примет на себя обязательства по обслуживанию поставленного оборудования.

Министерство обороны Нидерландов рассчитывает, что поставки новых учебно-тренировочных самолетов и сопутствующего оборудования начнутся в первой половине 2027 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Продукция
F-35
PC-7
Компании
Pilatus Aircraft
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