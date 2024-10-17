Боррель раскрыл траты ЕС на Украину

Евросоюз потратил на военные поставки €42 млрд, а общий объем помощи достиг €110 млрд, отметил глава дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Евросоюз уже потратил на военные поставки Украине €42 млрд, а суммарный объем помощи достиг €110 млрд, что превышает помощь США, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

"К настоящему моменту мы направили Украине уже €42 млрд только на военные нужды, к концу года будет €45 млрд. Если посчитать экономическую и финансовую помощь, то она уже достигла €110 млрд, то есть больше, чем предоставили США", - сказал Боррель.