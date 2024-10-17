Войти
ТАСС

Боррель раскрыл траты ЕС на Украину

198
0
0
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Евросоюз потратил на военные поставки €42 млрд, а общий объем помощи достиг €110 млрд, отметил глава дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Евросоюз уже потратил на военные поставки Украине €42 млрд, а суммарный объем помощи достиг €110 млрд, что превышает помощь США, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

"К настоящему моменту мы направили Украине уже €42 млрд только на военные нужды, к концу года будет €45 млрд. Если посчитать экономическую и финансовую помощь, то она уже достигла €110 млрд, то есть больше, чем предоставили США", - сказал Боррель. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 05:50
  • 676
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 17.10 03:17
  • 1
Британия готовит предложения по ударам ВСУ вглубь территории РФ
  • 17.10 00:16
  • 5154
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.10 21:46
  • 0
Ответ на "Обозначены шаги США после обезглавливающего ядерного удара России"
  • 16.10 20:36
  • 0
Ответ на "Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ"
  • 16.10 13:29
  • 11
СВ Индии приняли на вооружение первый ОБТ Т-90С, модернизированный до уровня T-90 Bhishma Мк-III
  • 16.10 12:48
  • 1
Лихачев на встрече с Путиным заявил о росте гособоронзаказа
  • 16.10 12:02
  • 1
Атомный ракетный подводный крейсер "Князь Пожарский" на испытаниях
  • 16.10 08:33
  • 3
Сергей Чемезов: драйверами развития страны сегодня выступают высокотехнологичные сектора
  • 15.10 23:20
  • 0
Возможен ли мир на территории б. Украины? И, если да, то на каких условиях?
  • 15.10 15:21
  • 1
Евтухов предрек кратное увеличение интереса к опробованному в рамках СВО оружию РФ
  • 15.10 07:51
  • 1
Полностью композитный воздухозаборник авиадвигателя впервые изготовили на «Ил» - ВАСО
  • 15.10 07:47
  • 1
В Москве с большим интересом наблюдают за развитием космической программы США - Песков
  • 15.10 07:35
  • 2
Экс-чиновник Минобороны ФРГ: Киев получает меньше оружия из-за успехов России в информационной сфере
  • 15.10 04:02
  • 0
Ответ на "Корабли России и Китая выполнили в Тихом океане практические учебные стрельбы"