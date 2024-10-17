В Польше началась постройка шестого тральщика нового поколения

На Гданьской судоверфи состоялась торжественная церемония резки первой стали, ознаменовавшая начало постройки шестого и последнего корабля противоминной обороны класса "Корморан-2", предназначенного для ВМС Польши. Об этом в среду, 16 октября, сообщает Navy Recognition со ссылкой на пресс-службу польского Минобороны.

Работы над проектом "Корморан" стартовали в 1999 году. В 2002 году из-за финансовых проблем программу создания нового тральщика для польского флота свернули.

В 2011 году проектирование возобновилось под обозначением "Корморан-2". В 2013 году Минобороны Польши заказало Remontowa Shipbuilding поставку головного тральщика с опционом на еще два корабля. Строительство головного тральщика началось в 2014 году, он пополнил польский флот в 2017 году. В том же году военные активировали опцион на дополнительную пару тральщиков.

В 2022 году ВМС Польши получили второй тральщик "Альбатрос". Тогда же с консорциумом, образованным компанией Stocznia Remontowa Shipbuilding, группой PGZ Stocznia Wojenna и Центром исследований и разработок Centrum Techniki Morskiej, подписали контракт на поставку еще трех кораблей класса "Корморан-2".

В 2023 году польский флот усилился третьим тральщиком "Мева".

Предполагается, что оставшиеся три корабля поступят на вооружение к 2027 году.

Тральщики типа "Корморан-2" получили корпуса из немагнитной стали, водоизмещение которых составляет 850 тонн, длина – 58,5 метра, ширина – 10,3 метра. Скорость – 15 узлов, дальность плавания – не менее 2500 миль. Экипаж – 45 человек, с возможностью размещения семи бойцов десанта.

Корабли вооружают зенитной установкой "Вробель-2" с двумя 23-мм пушками, четырьмя ПЗРК "Гром" и четырьмя 12,7-мм пулеметами.

В состав противоминного оснащения входит ГАС миноискания SHL-101/T и самоходная ГАС переменной глубины Orka, подводные дистанционно управляемых аппараты Double Eagle Mk.III производства шведской компании Saab, а также польские модульные подводные аппараты Morswin и одноразовые мини-уничтожители мин Gluptak.