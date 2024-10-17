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Спуск на воду пятого атомного ледокола типа "Арктика" запланировали на конец октября

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Специалисты "Балтийского завода" завершили формирование корпуса универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 ("Арктика") и готовят судно к спуску на воду, который состоится в конце октября. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

Корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи. Для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв, добавили представители ОСК.

Строительство атомного ледокола "Чукотка"

ОСК


Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом". Атомоход заложили в декабре 2020 года.

На данный момент заказчику переданы три ледокола проекта 22220; на четвертом, названном "Якутия", продолжается подготовка к ходовым испытаниям.

Ледоколы проекта 22220 оснащаются водо-водяными ядерными реакторами "РИТМ-200", разработанными в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие "Росатома"). В состав главной энергетической установки каждого ледокола включены два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Максимальная нагрузка при наваливании атомохода на лед приходится на ледовый пояс судна шириной 3 метра. Для особой прочности в этой части секции собираются из специальной стали толщиной 45 мм. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности "Чукотки" форштевень массой 178 тонн позволит пробивать путь во льдах толщиной до 3 метров.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220:

  • • длина наибольшая – 173,3 метра;
  • • ширина – 34 метра;
  • • высота борта на миделе – 15,2 метра;
  • • осадка – 8,5–10,5 метра;
  • • водоизмещение – 33 500 тонн;
  • • экипаж – 54 человека.
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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
Ядерный щит
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