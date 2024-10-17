Спуск на воду пятого атомного ледокола типа "Арктика" запланировали на конец октября

Специалисты "Балтийского завода" завершили формирование корпуса универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220 ("Арктика") и готовят судно к спуску на воду, который состоится в конце октября. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации.

Корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи. Для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв, добавили представители ОСК.

Строительство атомного ледокола "Чукотка" ОСК

Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом". Атомоход заложили в декабре 2020 года.

На данный момент заказчику переданы три ледокола проекта 22220; на четвертом, названном "Якутия", продолжается подготовка к ходовым испытаниям.

Ледоколы проекта 22220 оснащаются водо-водяными ядерными реакторами "РИТМ-200", разработанными в АО "ОКБМ Африкантов" (предприятие "Росатома"). В состав главной энергетической установки каждого ледокола включены два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Максимальная нагрузка при наваливании атомохода на лед приходится на ледовый пояс судна шириной 3 метра. Для особой прочности в этой части секции собираются из специальной стали толщиной 45 мм. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности "Чукотки" форштевень массой 178 тонн позволит пробивать путь во льдах толщиной до 3 метров.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220: