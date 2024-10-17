BAE Systems продемонстрировала СВ США новые варианты ББМ AMPV

Один из вариантов AMPV на испытаниях.

ЦАМТО, 16 октября. Компания BAE Systems на конференции армии США AUSA-2024 представила два опытных образца многоцелевых бронированных машин AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle).

В ходе мероприятия BAE Systems продемонстрировала варианты AMPV, оснащенные башенной системой с 30-мм автоматической пушкой и модульной башенной минометной системой AMPV (MTMS), испытания которой недавно завершились на полигоне Юма.

Системы вооружения были интегрированы на борт AMPV благодаря разработанному BAE Systems пакету установки внешнего оборудования ExMEP (External Mission Equipment Package), также известному как универсальная верхняя бронеплита. ExMEP обеспечивает возможность установки различных конструкций на корпус AMPV и позволяет проводить модернизацию бронемашины по мере появления новых технологий. Прототип является пятым вариантом ББМ, продемонстрированным BAE Systems за последний год.

Для оснащения варианта с 30-мм автоматической пушкой была выбрана разработанная компанией Kongsberg дистанционно управляемая башня среднего калибра MCT (Medium Caliber Turret), которую ранее Корпус морской пехоты США выбрал для применения в варианте с 30-мм пушкой амфибийной боевой машины ACV (Amphibious Combat Vehicle).

Продолжается оценка СВ США варианта бронемашины AMPV MTMS со 120-мм минометной системой башенного типа NEMO финской компании Patria, установленной с применением ExMEP. BAE Systems поставила прототип заказчику в январе 2024 года для проведения полного комплекса полевых испытаний. После завершения оценки 10 сентября AMPV MTMS успешно участвовала в испытаниях с боевой стрельбой в рамках конференции Maneuver Warfighter Conference в Форт-Мур (шт.Джорджия).

За последний год BAE Systems разместила на борт AMPV три системы, включая башню для противодействия БЛА, ДУМВ башенного типа UT30 компании Elbit Systems of America с 30-мм пушкой и башню MCT с 30-мм пушкой.

Помимо усилий по созданию прототипов различных вариантов AMPV, BAE Systems близка к завершению работ по расширению линии для производства данных машин на предприятии в Йорке (шт.Пенсильвания).

Как сообщал ЦАМТО, программа AMPV – это одна из основных программ модернизации бронетехники СВ США. AMPV должны заменить устаревшие M-113, которые составляют около 30% гусеничных машин в составе бронетанковых боевых бригадных групп (ABCT – Armored Brigade Combat Team). Начальный контракт стоимостью 383 млн. долл. на разработку и поставку новой многоцелевой бронированной машины AMPV СВ США подписали с BAE Systems по итогам тендера в декабре 2014 года.

Платформа AMPV разработана на базе модернизированной боевой машины пехоты "Брэдли" M2 с демонтированной башней, имеет с ней общую трансмиссию и подвеску.