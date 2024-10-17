Два секретных приложения к "плану" Зеленского не опубликуют

С ними смогут ознакомиться только ведущие в военном отношении западные страны

УКРАИНА, 16 октября. /ТАСС/. Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским "план" включает два секретных приложения, которые не будут опубликованы и с которыми смогут ознакомиться только ведущие в военном отношении западные страны.

"У оборонного пункта плана есть секретное приложение. К нему имеют доступу страны, обладающие соответствующим военным потенциалом", - сообщил Зеленский, представляя свой план в Верховной раде. При этом задействование возможностей западных ПВО и удары дальнобойным оружием по территории России вошли в открытую часть плана.

Зеленский также сообщил, что "у третьего пункта (о сдерживании - прим. ТАСС) тоже есть соответствующее секретное приложение". "Его уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии", - добавил он.

В открытой части третьего пункта речь идет о размещении на территории Украины некоего неядерного стратегического "пакета сдерживания".

Представленный Зеленским в Раде "план" в целом содержал мало новых деталей помимо тех, что раньше уже появились в СМИ. Украинские власти, представившие еще в конце сентября свои предложения в Вашингтоне президенту США Джо Байдену, несколько недель с тех пор держали их "в секрете". Даже непосредственно перед выступлением Зеленского в Раде не было ясности насчет того, будет ли оно транслироваться. Несколько депутатов, в том числе Ирина Геращенко от "Европейской солидарности", утверждали, что трансляции не будет.