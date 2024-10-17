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ТАСС

WP: конфликт полностью истощил Украину

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Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Среди украинцев будет расти недовольство по мере осознания того, что их страна находится в безвыходном положении и вынуждена терять территории, отмечает газета

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Украина не может противостоять российскому наступлению в Донбассе, а среди украинцев будет расти недовольство по мере осознания того, что их страна находится в безвыходном положении и вынуждена терять территории. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

"Война практически полностью истощила страну, а российская военная машина, не сломленная западными санкциями, превосходит [Украину] по вооружениям и численности. Украинское вторжение в конце лета в российскую Курскую область обеспечило долгожданный подъем боевого духа, но пока не принесло стратегических преимуществ. Тем временем украинские силы на восточном фронте ослабевают перед лицом продолжающегося российского наступления, неуклонно теряя территории в Донбассе", - пишет обозреватель издания Ишан Тарур.

По его словам, осознание того, что Украина находится в такой ситуации, пришло к лидерам западных стран уже много месяцев назад, но только сейчас они начали признавать это публично. Тарур напомнил о высказывании президента Чехии Петра Павела, "одного из самых ярых сторонников Киева в Центральной Европе", который 23 сентября призвал украинское руководство быть реалистами и признать утрату территорий в конфликте с Россией. Такой сценарий Павел назвал "наиболее вероятным исходом войны".

Армия Украины "постоянно вынуждена отступать, потому что у русских гораздо больше сил", приводит издание слова украинского военного. По его признанию, "довольно трудно представить, что Украине удастся отбросить [российские войска] к границам 1991 года".

"Аналитики опасаются, что по мере того, как к украинцам приходит осознание, что они против своей воли находятся в безвыходном положении, среди них будет нарастать злоба, особенно если им придется уступить территорию, занятую Россией", - отмечает журналист. Независимо от поддержки Киева со стороны западных стран, которая, вероятно, сохранится, на Украине может расти недовольство Западом, заключает обозреватель газеты. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
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