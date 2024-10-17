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ТАСС

Словацкий премьер прогнозирует скорое завершение конфликта на Украине

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

Роберт Фицо ожидает значительного прогресса в решении этой проблемы

БРАТИСЛАВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что конфликт на Украине скоро завершится.

"Приближается [уже] в ближайшее время конец войны на Украине", - такое мнение выразил премьер, слова которого привело информационное агентство TASR.

Фицо ожидает значительного прогресса в решении этой проблемы. Он ждет, как указывает агентство, "что предложит президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета в Брюсселе".

Премьер также отметил, что "вновь ведутся разговоры о возможности вступления Украины в НАТО". Возглавляемая им партия "Направление - социальная демократия" против расширения альянса за счет этой страны. Такой шаг приведет, по его словам, к третьей мировой войне.

Глава правительства выступил с этим заявлением, согласно агентству, на заседании комитета по европейским делам Национального совета (парламента) Словакии перед отбытием в Брюссель для участия в заседании Европейского совета. 

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Словакия
Украина
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