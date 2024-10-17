Зеленский включил в свой "план урегулирования" удары вглубь РФ

По словам президента Украины, его план также предусматривает использование европейского воздушного щита

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украинский план завершения конфликта предусматривает использование дальнобойного западного оружия для ударов по России и европейского воздушного щита. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, представляя свой план в Верховной раде.

"Совместные защитные операции с нашими партнерами в Европе для сбития российских ракет и дронов в пределах доступа воздушного щита партнеров, - сказал он. - Снятие партнерами ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории России <...>, предоставление соответствующих вооружений, предоставление спутниковых данных и данных разведок".

Зеленский добавил, что второй пункт плана в целом предусматривает усиление военного потенциала Украины, поставку ей дополнительных западных вооружений.