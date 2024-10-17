Готовы ли американцы сдать Украину? (The Washington Post, США)

WP: Украине придется пойти на мир с Россией, если так решат США

В США посоветовали украинцам отказаться от "романтического сопротивления" в пользу "героического реализма", то есть пойти на мирные переговоры с Россией, пишет WP. Правда, забыли уточнить, что это больше на руку Америке, чем самой Украине, — поскольку для Киева хороших вариантов уже не осталось.

Роберт Каган

Вооруженный конфликт на Украине затягивается, и ничего хорошего украинцев совершенно очевидно не ждет. Поэтому представители других наций заговорили о том, как им хочется урегулирования на основе переговоров. Как сказал недавно официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, "переговоры об окончании военных действий — это наиболее вероятный исход". Мы знаем, что это означает для Украины. Давний сторонник Киева чешский президент Петр Павел сказал об этом резко и откровенно: "Украинцам надо быть реалистами. Они должны понять: наиболее вероятный итог этого конфликта будет состоять в том, что часть украинской территории будет под российской оккупацией, временно".

Знакомые с историей люди наверняка увидят, какая ирония скрывается в высказываниях чешского руководителя, призывающего Украину пойти таким путем. Точно такой же совет давали в 1938 году чешским лидерам "реалисты" того времени. Джордж Кеннан после Мюнхенской конференции, на которой было решено уступить часть прежней Чехословакии гитлеровской Германии, объяснил это так: "В конце концов, Чехословакия — это центральноевропейское государство. И ее будущее надо выстраивать вместе с господствующими силами этого региона, а не вопреки им". Мюнхенское урегулирование, продолжил он, по крайней мере, "сохранило физическую целостность центра страны … чем несомненно пришлось бы пожертвовать, если бы было принято романтическое решение о безнадежном сопротивлении вместо унизительного, но поистине героического решения, основанного на реальности".

Нам всем теперь известно, что "центр страны" не сохранил свою "физическую целостность". Уже через несколько месяцев после заключения Мюнхенского соглашения немецкая армия вторглась в Чехословакию и захватила остальную ее территорию.

Сегодня украинцев призывают отказаться от романтического пути безнадежного сопротивления и встать на героический путь реализма. Но если они согласятся на это, что помешает России взять под свой контроль остальную часть Украины, когда она будет к этому готова?

Сторонники урегулирования на основе переговоров с территориальными уступками со стороны Украины не отрицают такую опасность и пытаются различными путями подойти к решению этой проблемы. Все они, похоже, исходят из того, что послевоенная Украина получит неограниченный доступ к американскому и натовскому оружию, что США и Североатлантический альянс будут обучать ее военнослужащих и оказывать ей военную помощь в самых разных формах и что Киеву дадут значительную помощь на восстановление.

Бывший госсекретарь Майк Помпео заговорил о "мирном плане Трампа для Украины". По его словам, он предусматривает передачу Украине 100 миллиардов долларов из специального натовского фонда и дополнительно займы по "лендлизу" на 500 миллиардов долларов для закупки вооружений (предположительно, как и с первым лендлизом, деньги надо будет возвращать лишь через десятки лет, а то и вообще никогда). Другие призывают оказывать "постоянную военную помощь в мирное время", помогая Киеву создавать "надежные силы сдерживания". Даже сенатор Дж. Вэнс — и тот предусматривает некие гарантии безопасности для Украины, чтобы "русские снова не напали". Он призывает создать "хорошо укрепленную демилитаризованную зону" между российскими и украинскими войсками. Это означает одно из двух: либо ввести в такую зону некие международные миротворческие силы, либо укрепить украинскую армию настолько, чтобы она могла отразить российское нападение.

Все сходятся во мнении, что самым большим препятствием на пути такого урегулирования станут сами украинцы, потому что они отказываются уступить утраченные территории. Это неправильно. Если бы США и НАТО захотели заставить Киев смириться с утратой земель, они смогли бы это сделать. Пусть украинцы смелые и решительные, но они не смогут продолжать военные действия без американской и западной поддержки, и поэтому будут вынуждены согласиться с требованиями Запада, как это сделали чехи в 1938 году.

А что Владимир Путин? Похоже, никто особо не задумывается о том, согласится ли российский президент на мирное урегулирование, предлагаемое сторонниками переговоров. Но давайте подумаем, как такое урегулирование выглядит с точки зрения Москвы. До конфликта России противостояла довольно слабая и политически расколотая Украина, добивавшаяся очень скромных успехов в деле налаживания тесных связей с колеблющейся Европой и расколотой надвое Америкой. В конце 2021 года на действительной службе в ВСУ состояло чуть больше 200 000 солдат, в то время как у России их было свыше 900 000.

Прошло три года, и вооруженный конфликт преобразил как Украину, так и военный баланс в Центральной и Восточной Европе. Сегодня у Украины на действительной военной службе состоит более 900 000 человек, а численность подготовленного и проверенного в боях резерва составляет сотни тысяч. Сегодня численность вооруженных сил Украины больше, чем армии Британии, Германии и Польши вместе взятые. А Помпео и прочие предлагают эту численность сохранить, продолжая предоставлять Киеву военную помощь на миллиарды долларов.

Этим летом НАТО создала постоянный центр в немецком Висбадене, укомплектованный 700 военнослужащими, которые будут руководить подготовкой и "долговременным развитием" ВСУ, наращивать функциональную совместимость украинских и натовских войск, а также курировать распределение и ремонт военной техники, которая в огромных количествах идет на Украину сейчас и будет идти в будущем. Можно предположить, что США и их союзники по НАТО будут и дальше давать рекомендации ВСУ в вопросах разведки и определения целей для нанесения ударов, как они делают это на всем протяжении конфликта.

Более того, такая хорошо вооруженная послевоенная Украина будет очень враждебной соседкой. Украинцы долго не забудут смерти, разрушения, убийства и пытки от рук русских в ходе военных действий. Будут возникать мощные проявления реваншизма, поскольку украинцы станут сетовать на потерю территорий и требовать их возвращения, особенно с учетом того, что Соединенные Штаты и большая часть мирового сообщества, по словам Помпео, не признает официально российские территориальные завоевания и будет считать их "временными", как выразился Павел. По словам одного из главных сторонников мира на основе переговоров, цель урегулирования в любом случае будет состоять в том, чтобы у украинской армии была возможность "подвергать опасности находящиеся под российской оккупацией районы" и даже "наносить удары по самой России".

Итак, в обмен на Донбасс, Крым и некоторые другие стратегически важные территории (большую часть которых Киев не контролировал даже до начала конфликта) Путин получит озлобленную, сильную, реваншистскую Украину, армия которой будет хорошо вооружена, обучена Западом и интегрирована в НАТО, пусть даже без формального членства в альянсе (а может, с таковым).

Многие американцы и европейцы будут довольны таким исходом, даже если он не понравится украинцам. А кто-то вообще назовет такой итог "подлинной стратегической победой". Путину будет трудно скрыть масштабы стратегического провала. Начатый им вооруженный конфликт не только породил монстра на границе России, но и привел в ряды НАТО Финляндию и Швецию. России придется укреплять оборону по всей длине западного фронта, причем особые требования будут предъявляться к границе с Украиной. Путин хочет, чтобы его считали Петром Великим 21 века, но с такими результатами он больше похож на Николая II.

Как часто случается, Америка в своей внешней политике по отношению к Украине руководствуется не тем, чего хотят американцы. Они не хотят оказаться в состоянии войны с Россией. Они не хотят ежегодно тратить сотни миллиардов долларов на войну, в которой вряд ли можно одержать победу. Но вместе с тем, они не хотят брать на себя вину и стыдиться того, что Америка допустила поражение Украины со всеми гуманитарными ужасами и стратегическими проблемами, которые возникнут как следствие такого поражения.

Несмотря на отговорки и ссылки на "реализм", Помпео и прочие сторонники переговоров и территориальных уступок обещают такой результат, который весьма удачно решит проблемы США и ничьи больше. Соединенные Штаты могут навязать свою волю отчаявшейся и зависящей от них Украине, но с какой стати на это будет соглашаться Путин? Сторонники мирных переговоров с Россией просто предполагают, что Путин примет такой итог, который наилучшим образом служит американским интересам и потребностям.

Но так переговоры не работают. Одно дело, когда США, НАТО и Украина находятся в таком положении, что могут по сути дела диктовать Путину свои условия. Именно так все и сложилось бы, дай администрация Байдена Украине все необходимое в первые месяцы войны. Так все еще может сложиться, если администрация прямо сейчас даст Украине необходимое ей оружие и разрешение на его применение. Но она не дала его тогда, и не дает сейчас. Если Россия не потерпит совершенно очевидное поражение на момент начала переговоров, это будут переговоры между равными, а их исход будет отражать реальную военную обстановку. Следовательно, соглашение не будет справедливым. Путин не поплатится за свои агрессивные действия. Соглашение должно учитывать интересы всех сторон. У Путина есть свои потребности, и главная среди них — не допустить изложенной выше послевоенной ситуации.

Но в этом случае ключевым вопросом на переговорах в дополнение к проведению новой фактической границы станет численность украинской армии и характер ее отношений с США и НАТО. Прямая межгосударственная военная помощь, обучение и передача разведданных во время военных действий не были нейтральными, то есть, Соединенные Штаты и союзники стали, по сути дела, воюющей стороной. Путин захочет ввести строгие ограничения на помощь, предоставляемую иностранными государствами, в частности, Соединенными Штатами, если он вообще даст согласие на такую помощь. Он также наверняка потребует сократить численность украинской армии до довоенного мирного уровня или почти до него, чтобы Украина лишилась возможности "наносить удары по самой России". А почему он должен требовать меньшего? Потому что признает, насколько несправедливы его действия?

Есть две причины, по которым Путин может согласиться на договоренность, изложенную Помпео и прочими. Во-первых, вполне возможно, что он не намерен соблюдать такое соглашение, так как полагает, что США и НАТО на деле не станут вооружать и защищать Украину, каковы бы ни были положения такого соглашения. Для Путина это неплохая ставка. С учетом того, насколько трудно США и прочим западным странам добиваться выделения гарантированной военной помощи в военное время, вполне возможно, что западное общество не захочет тратить сотни миллиардов долларов на оборону Украины в мирное время.

Но и Путин тоже столкнется с рисками. Когда прекратятся военные действия, в России начнется подведение итогов. Конфликт обошелся очень дорого, а дал очень мало. Россия объективно ослабла в стратегическом плане, что вряд ли будет способствовать укреплению политического положения автора специальной военной операции. Даже если Путин после окончания боевых действий не столкнется с серьезным недовольством населения, ему будет труднее устанавливать в послевоенной России железную дисциплину, как он делает сейчас, называя конфликт вооруженной борьбой с Западом за существование страны. Путин может решить, что безопаснее сохранить нынешний курс и продолжать боевые действия — конечно, если такой курс не приведет к краху российские вооруженные силы.

Это единственная причина, по которой Путин согласится на такую сделку — если поверит, что его армия вот-вот развалится. Наверное, он опасался этого в самом начале военной операции, но сегодня у него нет таких страхов, как нет оснований считать, что армия распадется через полгода или через год. Нам может повезти, но мало кто верит, что действующая программа помощи переломит ситуацию. Вот почему украинский президент Владимир Зеленский совсем недавно приезжал в Вашингтон и умолял дать ему больше оружия и снять ограничения на его применение. Короче говоря, у Путина есть веские основания считать, что Украина и ее западные сторонники сломаются раньше, чем его армия. Администрация Байдена открыто опасается и не хочет передавать Украине новое дальнобойное оружие без ограничений на его применение, а Дональд Трамп совершенно очевидно хочет полностью избавиться от Украины. Все это лишь усиливает уверенность Путина в том, что выдыхается Запад, а не Россия.

Поэтому, кто бы ни победил на предстоящих президентских выборах, новому президенту будет противостоять непреклонный Путин, твердо придерживающийся своих нынешних требований, которые означают конец украинского суверенитета. Например, Путин ни в коей мере не отказывается от своего требования о "денацификации" Украины, подразумевая под этим смену власти в Киеве. Он также настаивает на установлении российского контроля над территориями, которыми его армия еще не овладела. Сторонники переговоров предполагают, что это не более чем уловка, и что Путин будет вынужден пойти на компромиссы. Но кто его вынудит?

Администрация Байдена не обещает ничего нового, ограничиваясь тем, что она уже делает. А делает она явно недостаточно. Историки могут прийти к заключению, что администрация Байдена проиграла этот конфликт в первый год — полтора, так как постоянно отказывалась передать Украине оружие, которое могло изменить ситуацию на поле боя, когда российские войска были в замешательстве. Если в ближайшее время не произойдет существенная смена курса, шансов у Украины не останется, и спасти ее уже не удастся, как не удастся заключить сделку с Путиным, если в ней не будет фактической капитуляции Киева.

Сторонники Трампа думают, что возвращения этого человека на президентский пост будет вполне достаточно, чтобы напугать Путина и вынудить его отказаться от своих интересов на Украине. Именно это называется сегодня "реализмом" во внешнеполитических кругах Республиканской партии.

Но к реальности ближе прямая противоположность такой перспективе. Подумайте, что надо будет сделать, чтобы план Помпео действительно заработал. Путин должен будет поверить, что Трамп готов не только продолжить, но и с удвоенными усилиями проводить политику, которой он со своими сторонниками противился более двух лет. По словам Помпео, вторая администрация Трампа сразу после прихода к власти увеличит количество и повысит качество военной и экономической помощи. Таким образом, первые месяцы своего президентства Трампу придется уговаривать конгресс утвердить значительные новые расходы на поставки дополнительных вооружений.

Теоретически Трампу может хватить смелости проигнорировать путинские угрозы эскалации, которые пока вызывают страх у администрации Байдена. Правда, сам Трамп кажется таким же напуганным — ведь он тоже предупреждает о третьей мировой войне. Кроме того, Трамп вряд ли захочет потратить первый год своего президентства на дальнейшее втягивание США в украинский конфликт и на провоцирование кризиса с Россией — ради того, чтобы выбраться из такой конфронтации. Путин наверняка поймет, что Трамп блефует, и в этот момент Трамп на самом деле встанет перед выбором: либо наращивать участие Америки в вооруженном конфликте, либо отступить и дать согласие на нейтралитет, а следовательно, на полную беззащитность Украины. Как вы думаете, какое решение он примет?

Короче говоря, нынешний курс вряд ли приведет к прочному урегулированию. И он совершенно определенно не приведет к мирному соглашению, в возможности заключения которого нас уверяют сторонники переговоров. Это не та ситуация, которую можно назвать беспроигрышной. Если не произойдут какие-то драматические изменения, победа в этом вооруженном конфликте, как и в большинстве других, будет одержана на поле боя. Мирная сделка нас не спасет. Американцам в ближайшем времени придется решать, готовы ли они позволить Украине проиграть.