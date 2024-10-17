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Военное обозрение

Самолёт радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler ВМС США разбился в штате Вашингтон

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Источник изображения: topwar.ru

Самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler из состава ВМС США разбился на территории штата Вашингтон. Причины падения не установлены. Ведется спасательная операция.

По данным газеты The Seattle Times, EA-18G Growler совершал плановый тренировочный полет в районе горы Рейнир в штате Вашингтон. Во время полета с ним пропала связь. О судьбе двух членов экипажа ничего не известно, ведутся поиски. На место предполагаемого крушения вылетел вертолет MH-60S с поисково-спасательной службой.

Вертолет ВМФ США MH-60S в составе поисковой группы отправлен на место крушения. Статус пилотов до сих пор не установлен.

- говорится в сообщении.

Самолет был приписан к авиабазе ВМС США Уидби-Айленд и входил в состав 130-й радиоэлектронной штурмовой эскадрильи VAQ-130. Причины падения не установлены, ведется расследование.

EA-18G Growler — самолет радиоэлектронной борьбы, созданный на базе палубного истребителя F/A-18F Super Hornet — внешне они почти идентичны (разница состоит лишь в измененной форме крыла и наличии внешних пилонов с радиоэлектронным оборудованием). Серийно производится с 2007 года. Предназначен для радиоэлектронного подавления наземных и корабельных РЛС, а также сетей радиосвязи и радиолиний управления систем ПВО противника при его нахождении преимущественно в боевых порядках.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
F-18
SH-60
Super Hornet
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