ВМС Филиппин планируют приобрести безэкипажные катера

ЦАМТО, 16 октября. ВМС Филиппин рассматривают возможность создания подразделения безэкипажных катеров (БЭК/USV) для контроля и мониторинга территориальных вод страны.

Об этом, как сообщает Naval News, заявил командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Торибио Адачи в кулуарах 5-й Азиатской выставки-конференции по вопросам обороны, безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ADAS, 25-27 сентября 2024 г., Манила, Филиппины).

По словам Т.Адачи, основная задача подразделения надводных беспилотников – укрепление способности ВМС по контролю за филиппинскими территориальными водами. "Именно так сейчас развиваются современные флоты, используя беспилотные системы в дополнение к пилотируемым системам", – заявил вице-адмирал.

Известно, что некоторые компании международного уровня рекламировали свои беспилотные системы на выставке ADAS-2024. Например, южнокорейская Hanwha Ocean представила свой БЭК Sea GHOST (Guardian Harmonized with Operating Manned Systems and Technology-based unmanned system). Также этой зимой, как сообщалось, система уже была продемонстрирована филиппинским ВМС во время остановки южнокорейского судна обеспечения Hwacheon (AOE-59) в порту Манилы.

Касаясь темы о необходимости всесторонней осведомленности о ситуации на море, Т.Адачи сообщил о планах филиппинских ВМС приобрести новые патрульные самолеты. Осенью 2023 года служба морской авиации ВМС представила план по закупке трех противолодочных самолетов, которые должны быть введены в эксплуатацию в период с 2027 по 2033 гг. В следующем году филиппинские ВВС также ожидают прибытия двух патрульных самолетов дальнего действия израильской компании Israeli Aerospace Industries, созданных на платформе ATR-72-600.