Песков: войну до последнего украинца Зеленский выдает за "мирный план"

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что какого-то иного плана там нет

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Руководитель киевского режима Владимир Зеленский, по всей видимости, выдает за свой мирный план продолжение политики, продиктованной США, воевать до последнего украинца. Такое мнение в беседе с журналистами высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирный план", по всей видимости это так", - сказал представитель Кремля. "Какого-то иного плана там нет", - считает Песков.