В Кремле надеются, что ЕС осознает ненужность военной помощи Украине

Многие страны Европы уже начали испытывать трудности с мобилизацией своего военно-промышленного комплекса, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Многие страны Европы уже начали испытывать трудности с мобилизацией своего военно-промышленного комплекса (ВПК) ради помощи Украине. Москва надеется, что все больше государств Евросоюза (ЕС) будут понимать ненужность таких трат, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Так представитель Кремля прокомментировал публикации о том, что Париж и Берлин не смогут в полном объеме выполнить обещания о помощи Киеву.

"Мы видим, что многие европейские страны начали испытывать определенные затруднения в плане мобилизации возможностей своего ВПК. Эта мобилизация возможностей ради эфемерных целей противоречит интересам экономического развития этих стран. Явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия. И, главное, со временем, мы надеемся, понимание ненужности таких трат будет более энергично достигать все большего количества адресатов среди политического истеблишмента этих стран", - отметил Песков.