Франция намерена поставить Украине свои новые дроны-камикадзе

Министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню сопроводил свое сообщение в X видеозаписью, на которой в режиме замедленной съемки демонстрируются испытания беспилотника

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Париж в ближайшие недели начнет поставлять Киеву свои новые беспилотники-камикадзе. Об этом в X (ранее Twitter) сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Успешные испытания первого французского управляемого снаряда, также известного как дрон-камикадзе, - написал он. - Поставки на Украину и в наши войска [начнутся] в ближайшие недели".

Глава оборонного ведомства сопроводил свое сообщение видеозаписью, на которой в режиме замедленной съемки демонстрируются испытания беспилотника.

Ранее Лекорню заявил, что военная помощь Франции Украине в 2024 году превысит 2 млрд евро, но не достигнет показателя в 3 млрд евро, как предусмотрено соглашением о сотрудничестве в области безопасности между Парижем и Киевом, подписанном в феврале.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.