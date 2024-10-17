В России создали усилители сигнала для спутника «Экспресс-АМУ4»

«Ростех»: созданы усилители сигнала для спутника связи «Экспресс-АМУ4»

Холдинг «Росэлектроника» создал усилитель сигнала — лампу бегущей волны (ЛБВ) — для российского спутника связи «Экспресс-АМУ4». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

«Новые ЛБВ не уступают по техническому уровню лучшим зарубежным аналогам», — заявили в госкорпорации.

Там добавили, что первый полностью отечественный спутник связи «Экспресс-АМУ4» позволит оказывать услуги на территории Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

В августе «Ростех» сообщил, что «Росэлектроника» создала ЛБВ спутника связи «Экспресс-РВ». По данным госкопорации, 1,2-килограммовая ЛБВ со сроком службы 150 тысяч часов дополняет линейку существующих приборов такого типа для космических аппаратов.

В мае компания «Решетнев» сообщила, что проектирование российского космического аппарата связи и вещания «Экспресс-АМУ4» завершено.