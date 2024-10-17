Источник изображения: topwar.ru

Лондон в настоящее время прорабатывает предложения по нанесению ударов украинскими военными вглубь российской территории. Об этом после телефонного разговора с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином заявил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, речь идет об атаках, предусмотренных так называемым планом победы Зеленского.

Отдельно обсудили возможность поражения военных объектов противника в оперативной и стратегической глубине. В настоящее время британская сторона прорабатывает свои предложения в рамках практической реализации «плана победы»

– заявил Сырский.

Источник изображения: topwar.ru

Из всех стран коллективного Запада, которые отказались дать Зеленскому официальное разрешение на удары дальнобойными ракетами по объектам в глубине России, именно Великобритания была наиболее близка к этому.

Британские официальные лица не раз выступали за необходимость подобных ударов, и только под давлением Вашингтона, которому сейчас не нужна эскалация конфликтов во всех частях планеты из-за напряженной внутриполитической ситуации, пока воздерживаются от выдачи соответствующего «одобрямса» Киеву.

Несмотря на это, как следует из заявления главкома ВСУ, полностью отказываться от этой идеи, Лондон, судя по всему, не собирается. Велика вероятность того, что отмашку на атаки объектов внутри России ВСУ могут получить в самый канун выборов в США или сразу после них. А до голосования в Штатах, напомним, осталось чуть меньше трех недель.

Стоит отметить, что в настоящее время категорическим противником нанесения ударов вглубь России является Берлин, который не только отказался санкционировать подобные атаки, но и не стал передавать Украине свои дальнобойные ракеты Taurus. Впрочем, в политических кругах Германии есть силы, которые поддерживают подобную идею. В частности, за необходимость поставок ракет Taurus Киеву накануне высказался кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

Добавим, что, несмотря на все неудачи на фронте, в Киеве продолжают настаивать на необходимости эскалации конфликта с Москвой, заявляя, что только военной силой Россию можно принудить к миру.