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ЦАМТО

ОСК завершила формирование корпуса ледокола "Чукотка"

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Церемония закладки универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020
Церемония закладки универсального атомного ледокола "Чукотка" (строительный номер 05712) проекта 22220 (ЛК-60Я) на АО "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге 16.12.2020.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 16 октября. Специалисты Балтийского завода ОСК завершили формирование корпуса универсального атомного ледокола проекта 22220 "Чукотка" и готовят судно к спуску на воду, который состоится в конце октября.

Корпус судна изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи. Для предотвращения налипания льда предусмотрен пневмообмыв.

Максимальная нагрузка при наваливании ледокола на лед приходится на ледовый пояс судна шириной 3 м. Для обеспечения особой прочности секции в этой части атомохода собираются из специальной стали толщиной 45 мм. Входящий в состав укрупненного блока носовой оконечности "Чукотки" форштевень весом 178 т позволит пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м.

Ледокол "Чукотка" – пятое судно (четвертое серийное) проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации "Росатом". Судно заложено на стапеле предприятия в декабре 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,03 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, численность экипажа – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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