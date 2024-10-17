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ЦАМТО

США планируют расширить авиабазу в Венгрии для размещения истребителей F-15

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Истребитель F-15EX ВВС США
Истребитель F-15EX ВВС США.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

ЦАМТО, 16 октября. США планируют расширить авиабазу Кечкемет в Венгрии для размещения истребителей F-15, способных нести тактическое ядерное оружие, а также штурмовиков A-10 Warthog и транспортных самолетов C-5 Galaxy.

Как передает "РИА Новости", это следует из документации об объявлении тендера, опубликованном на американском портале госзакупок.

"Модернизация параллельной рулежной дорожки и аэродрома основана на традиционных методах проектирования и строительства для размещения тактических истребителей и стратегических транспортных самолетов НАТО, включая F-15 Eagle, A-10 Warthog и C-5 Galaxy", – говорится в документации.

Расширение аэродрома направлено во исполнение целей Инициативы по обеспечению европейской безопасности – американской программы по усилению военного присутствия США в Европе в ответ на украинский конфликт, следует из материалов тендера.

Стоимость строительных работ оценивается в сумму от 25 млн. долл. до 50 млн. долл., они должны быть выполнены в срок 727 календарных дней.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
США
Продукция
A-10 Warthog
C-5 Galaxy
F-15
Проекты
NATO
Ядерный щит
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