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ЦАМТО

Минобороны: Израиль ищет инновационные решения для борьбы с беспилотниками

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Испытание лазера от Elbit Systems
Испытание лазера от Elbit Systems.
Источник изображения: Elbit Systems

ЦАМТО, 16 октября. Израиль в ускоренном режиме ведет поиск и разработку инновационных решений для борьбы с БЛА на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и пусков боевых дронов со стороны "Хезболла", некоторым из которых удается проникать вглубь страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 15 октября пресс-служба Минобороны Израиля.

По данным Минобороны, 14 октября на испытательном полигоне на юге страны состоялось конкурсное мероприятие с участием министра обороны Йоава Галанта, министра инноваций, науки и технологий Гилы Гамлиеэль, других высших должностных лиц оборонного ведомства, в ходе которого израильские разработчики продемонстрировали инновационные решения в сфере перехвата беспилотников.

"В конкурсе участвовали восемь израильских оборонных компаний, от таких крупных игроков, как Elbit Systems, Rafael и Israel Aerospace Industries до стартапов, которые представили высокотехнологичные решения для перехвата БЛА. Предложения, которые соответствовали пороговым требованиям на этапе демонстрации, перейдут к ускоренной разработке и эксплуатационным испытаниям", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участники продемонстрировали прототипы своих систем перехвата БЛА и их возможности на различных дальностях и высотах полета.

"После анализа результатов испытаний Министерство обороны выберет несколько технологий для ускоренного процесса разработки и производства. Целью этого является развертывание новых оперативных возможностей в течение нескольких месяцев", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу Минобороны Израиля.

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