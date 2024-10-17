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Китай запустил спутник Gaofeng-12 05

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

Китай успешно запустил спутник ДЗЗ Gaofeng-12 05

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Gaofeng-12 05. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета Changzheng-4C (Long March-4C) с космическим аппаратом стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе КНР. Спутник успешно достиг запланированной орбиты.

Gaofeng-12 05 предполагается использовать в сельском хозяйстве, городском планировании, проектировании дорожных сетей и оказании помощи при стихийных бедствиях.

Ранее Китай запустил третий геостационарный спутник для предоставления интернет-услуг.

В сентябре с космодрома Цзюцюань стартовала двухступенчатая одноразовая ракета Long March 2D с возвращаемым космическим аппаратом Shijian-19.

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Страны
Китай
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