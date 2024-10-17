США подписали контракт с Индией на поставку 31 БЛА MQ-9B

ЦАМТО, 16 октября. Индия и США 15 октября года заключили контракт на сумму 3,5 млрд. долл., предусматривающий поставку ВС Индии 31 БЛА MQ-9B компании General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI).

БЛА MQ-9B "СкайГардиан" / "СиГардиан" будут поставлены заказчику в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как сообщило Минобороны Индии, в рамках соглашения с правительством США БЛА MQ-9B будут поставлены трем видам Вооруженных сил Индии.

Еще один контракт был подписан с компанией General Atomics Global India Pvt Ltd на обеспечение логистической поддержки БЛА по техническому состоянию (performance based logistics), обслуживание и ремонт в Индии. Сделка также включает поставку боевых и учебных боеприпасов. Контракты были подписаны в присутствии заместителя министра обороны Индии Гиридхара Арамане.

Сделка на поставку 31 БЛА MQ-9B, включая 15 "СиГардиан" для ВМС Индии и по 8 "СкайГардиан" для СВ и ВВС Индии, была официально одобрена Комитетом по безопасности правительства (CCS) 9 октября вместе с еще одним важным проектом – строительством двух атомных подводных лодок по национальному проекту.

Как предполагается, современные БЛА существенно расширят возможности ВС Индии по сбору информации, наблюдению и разведке. Для ВМС БЛА станут фактором усиления контроля обширной акватории Индийского океана с одновременной возможностью снижения нагрузки на самолеты БПА P-8I.

В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют два БЛА MQ-9A, полученные в лизинг у компании General Atomics Aeronautical Systems Inc. в 2020 году. В прошлом месяце один из них совершил посадку на воду в береговой зоне города Ченнаи из-за технической неисправности во время разведывательного вылета.

После заключения сделки по MQ-9B ожидается заключение еще одной сделки с США – на лицензионное производство реактивных двигателей General Electric (GE) F414 компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) для легкого боевого самолета LCA Mk.1A.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 31 БЛА MQ-9B, 170 ракет AGM-114R "Хеллфайр", 16 учебных авиационных ракет M36E9 "Хеллфайр" (CATM), 310 бомб малого диаметра GBU-39B/B с лазерным наведением (LSDB), 8 испытательных бомб GBU-39B/B LSDB (GTV) с боевыми взрывателями, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Полная стоимость продажи может составить 3,99 млрд. долл.