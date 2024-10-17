"Кинжал" для "Патриота": как уничтожаются западные зенитные комплексы на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дивизиона американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в зоне специальной военной операции. В результате удара Украина лишилась радара, кабины боевого управления, пусковой установки Patriot, а также личного состава. ТАСС — о том, из-за чего "американец" регулярно пропускает удары российскими ракетами и почему Киеву вряд ли стоит рассчитывать на более совершенные американские комплексы THAAD, срочно переданные Израилю

Как Patriot на Украину ехал

Украина стремилась получить современные ЗРК западного образца еще до начала СВО. В 2018 году Степан Полторак, занимавший должность министра обороны Украины, на заседании правительства выразил желание приобрести американские ЗРК. "$4 млрд хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией", — заявил он. Весной 2021 года руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак выразил мнение, что США должны разместить ЗРК Patriot на Украине. "Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь", — был уверен глава офиса украинского лидера.

Американский Patriot Наземный подвижный зенитный ракетный комплекс Patriot разработан в 1970-1980-х годах американской компанией Raytheon (ныне - оборонный концерн RTX), принят на вооружение в 1982-м. Боевой дебют ЗРК состоялся в ходе войны в Персидском заливе: в январе 1991 года комплекс перехватил иракскую ракету советского образца Р-17. В последующие годы комплекс неоднократно модернизировался. Современные варианты ЗРК способны перехватывать широкий диапазон целей - от самолетов и вертолетов до крылатых и баллистических ракет. Радиолокационная станция (РЛС) Patriot способна обнаруживать цели на расстоянии более 150 км, одновременно сопровождать не менее 50 объектов и наводить не менее 5 ракет. Дальность поражения баллистических целей - до 22 км. Помимо РЛС в состав батареи ЗРК входит пункт боевого управления, 4-8 транспортно-пусковых установок с 4-16 зенитными управляемыми ракетами (в зависимости от их типа) на каждой. Patriot - удовольствие не из дешевых: одна ракета-перехватчик стоит $3-4 млн, а цена всей батареи комплекса достигает $1 млрд.

Весной 2022 года появились первые сообщения о возможной передаче Киеву ЗРК Patriot, однако пресс-служба Пентагона не спешила их подтверждать. Да и в СМИ рассматривали такой шаг как пересечение красной линии вовлеченности США в конфликт на Украине. Между тем Вооруженные силы Украины уже получали другие современные западные комплексы малой и средней дальности, стреляющие авиационными ракетами: IRIS-T SLM, NASAMS. В ноябре 2022 года в американском военном ведомстве признали, что в альянсе обсуждают возможную передачу Украине систем Patriot, но утверждали, что передачу пока не планируют, несмотря на желание Киева их получить. Тем не менее в конце декабря 2022 года представитель Минобороны США подтвердил включение ЗРК Patriot в очередной пакет помощи ВСУ.

"Говорят, могут "Пэтриотов" туда [на Украину] сейчас поставить. Хорошо, пусть ставят. Мы пощелкаем и "Пэтриоты", — прокомментировал решение США президент России Владимир Путин.

Как прошло знакомство Patriot с российским оружием

Уже в мае 2023 года Минобороны РФ отчиталось о первом уничтоженном комплексе Patriot. Добычей российского комплекса "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами стали пять пусковых установок и многофункциональный радар американской системы, располагавшейся в украинской столице. С февраля текущего года сообщения об уничтожении средств ЗРК Patriot и перехвате его зенитных ракет стали регулярными, появились видеоролики поражения целей со средств объективного контроля. В июле и августе 2024 года отчеты об уничтожении радаров, пусковых установок и противоракет Patriot стали выпускаться особенно часто.

Пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал" Источник изображения: © Минобороны РФ/ ТАСС

В дальнейшем российское военное ведомство не сообщало в сводных отчетах, каким именно оружием уничтожались американские "подарки" Киеву, перечисляя общий список ударных средств: оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Однако в последние месяцы, по данным Минобороны, для уничтожения средств ЗРК Patriot применялся оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". Видеоподтверждения прилагались. В двух из эпизодов Patriot, возможно, видел летящие в его сторону российские боеприпасы и пытался их перехватить, пуская свои противоракеты, но безуспешно.

Почему увеличиваются потери Patriot?

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с ТАСС выразил мнение, что комплексы Patriot поражаются последнее время более эффективно благодаря улучшению работы и технологической отработке разведывательно-ударного контура Вооруженных сил РФ. "Полагаю, в первую очередь это связано с тем, что российские вооруженные силы адаптировали свои возможности под конкретную задачу выявления и уничтожения данных комплексов противовоздушной обороны", — рассказал Коротченко. "В первую очередь здесь критически важно целеуказание. Очевидно, что средствами воздушного мониторинга, в качестве которых выступают <...> дроны воздушной разведки, получается информация о развертывании в том или ином районе комплекса Patriot, и дальше задействуется наиболее эффективное средство поражения", — добавил он. "С другой стороны, это оборотная сторона того, что западные страны активно поставляют Вооруженным силам Украины американские комплексы Patriot, в том числе из наличия своих собственных национальных вооруженных сил", — поделился мнением военный аналитик.

Военный эксперт Михаил Ходаренок предположил связь высоких потерь средств ЗРК Patriot с тем, что Украина была вынуждена выдвинуть комплексы ближе к передовой, чтобы попытаться противодействовать ударам российской авиации. "Дело в том, что наибольшие проблемы Вооруженным силам Украины доставляет наша оперативно-тактическая авиация с бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции, — высказал предположение эксперт в беседе с ТАСС. — У них никаких средств защиты от авиационных средств поражения нет. И, вполне возможно, чтобы как-то прикрыть войска — это только предположение, — они начинают выдвигать свои зенитные ракетные системы как можно ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы поразить наши самолеты до выполнения их рубежа боевой задачи".

Ходаренок рассказал, что зенитные ракетные комплексы излучают зондирующий радиосигнал, по которому могут быть сразу обнаружены. "Другое дело, что все современные системы отличаются высокой мобильностью — вышел в эфир, произвел стрельбу и через 5–15 минут его уже на этом месте нет, — заметил он. — Вот этот момент надо ловить. То есть определять всеми средствами радиотехнической разведки его местоположение и тут же нанести удар. Вполне возможно, что у нас в этом достигнут определенный прогресс <...>. И вполне возможно, что с этим и связано возрастание эффективности ударов по стартовым позициям <...>. Как ни крути, идет борьба за господство в воздухе. А уничтожение зенитно-ракетных средств противника — это один из пунктов этой задачи".

Почему Patriot пропускает российские ракеты?

"Нельзя сказать, что этот комплекс прямо-таки противоракетный, — сказал в беседе с ТАСС Ходаренок. — Надо сформулировать по-другому: такая система обладает потенциалом нестратегической ПРО (противоракетной обороны — прим. ТАСС), то есть способна выполнять боевые стрельбы по тактическим и оперативно-тактическим баллистическим ракетам. Но <...> даже если есть такой потенциал, то это не гарантирует стопроцентного выполнения боевой задачи". Военный эксперт объяснил, что при нанесении ударов гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" российские войска используют средства радиоэлектронной борьбы, а боевая часть боеприпасов — бронированная. "Поэтому потенциал есть, но теперь остается какой-то пустячок: выполнить боевую задачу. А вот это уже и не всегда возможно", — выразил мнение Ходаренок.

Статистика перехватов В сентябре 2024 года Институт мировой экономики (IfW), расположенный в германском Киле, выпустил отчет, в котором привел статистику перехвата российских ракет украинской противовоздушной обороной. Утверждается, что Украина сбивает 50% дозвуковых крылатых ракет, однако для новых образцов типа Х-69 вероятность перехвата составляет 22%. Баллистические ракеты "Искандер-М", по словам германских аналитиков, перехватываются с вероятностью всего 4%. Украинские источники утверждают, что сбивается каждая четвертая гиперзвуковая ракета типа "Циркон" и "Кинжал". Но чтобы иметь хоть какой-то шанс перехватить такой боеприпас, батарея Patriot должна дать по нему залп из 32 противоракет. Минобороны РФ отрицало даже возможность перехвата ракет "Кинжала" ЗРК Patriot. В конце декабря 2023 года представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат посетовал, что с начала спецоперации ВСУ не удалось сбить ни одной российской сверхзвуковой ракеты Х-22, несмотря на наличие у Киева комплексов Patriot.

Коротченко отметил, что противоракетные возможности ЗРК Patriot ограниченны. Военный аналитик напомнил, что пусковые установки комплекса обстреливают лишь сектор, в то время как российские системы типа С-300 и С-400 поражают цели в любом направлении. Факторами, сокращающими число американских систем на Украине, является то, что ОТРК "Искандер-М" существенно доработан по результатам применения в спецоперации, а также совершенствуются тактические приемы нанесения ударов. "Сегодня мы можем сказать, что совокупность тех факторов, которые я перечислил, делает аэробаллистическую ракету комплекса "Искандер-М" очень трудной для поражения целью", — сказал главный редактор журнала "Национальная оборона". Он напомнил, что Россия применяет новейшие виды крылатых ракет. "Применение, например, малозаметной крылатой ракеты нового поколения Х-69 самолетами фронтовой авиации ВКС России показало, что западные комплексы ПВО не очень-то эффективны в отражении налетов с использованием указанных типов крылатых ракет", — напомнил Коротченко.

ОТРК "Искандер-М" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Получит ли Украина более совершенные комплексы?

В США разработаны системы, специализирующиеся на противоракетной обороне, к примеру THAAD. Комплекс способен перехватывать головные части стратегических баллистических ракет, обнаруживая цели на дистанции 1 тыс. км и поражая их даже в ближнем космосе. Еще в феврале 2022 года Украина просила Соединенные Штаты разместить эти комплексы ПРО близ Харькова, но просьба осталась без ответа. Однако 13 октября текущего года стало известно, что Пентагон отправил батареи THAAD в Израиль для отражения потенциальной ракетной атаки со стороны Ирана. МИД РФ назвал такое решение главного военного партнера Киева "звонкой оплеухой" Зеленскому.

"С трудом себе представляю, чтобы американцы поставили именно комплексы THAAD на Украину, — рассказал ТАСС Игорь Коротченко. — Это, с одной стороны, достаточно дорогостоящий комплекс. С другой, если будет обеспечено его уничтожение российскими средствами поражения, это будет очень большими имиджевыми потерями для Соединенных Штатов".

Михаил Ходаренок также отметил дороговизну THAAD. "А украинцы хотят все получать исключительно в безвозмездном порядке", — заметил он. "Второй момент — вполне возможна утрата критических технологий. Вот этого больше всего опасается американская сторона. Ведь все вооружение, которое они им предоставляют, — в так называемом экспортном исполнении. То есть каких-то наиболее критических наворотов, которые присутствуют в сугубо американских системах, в том вооружении и военной технике, которые передаются Украине, там нет", — сообщил ТАСС военный эксперт. "Не думаю, что в ближайшее время оно может быть передано украинской стороне", — добавил он.

Ходаренок выразил мнение, что российские ОТРК способны противостоять и THAAD, заметив, что все зависит от конкретной ситуации на поле боя. "Поскольку это все-таки не состязание только техники, а многих других средств, в том числе радиоэлектронной борьбы, подготовки личного состава, организации удара... <...> В принципе, российские системы могут преодолевать эти средства противоракетной обороны", — подытожил эксперт.

Виктор Бодров