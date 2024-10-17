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РИА Новости

Сконструированный бойцом роботизированный ПТРК "Фагот" поразил позиции ВСУ

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ПТРК "Фагот"
ПТРК "Фагот".
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Сидоров

Минобороны: роботизированный ПТРК поразил позиции ВСУ севернее Работино

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Оператор роботизированного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" группировки войск "Днепр" поразил позиции ВСУ севернее Работино в Запорожской области. Такой ПТРК сконструировал один из бойцов, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военнослужащие противотанкового подразделения приблизились к позициям ВСУ, следующей задачей было с помощью роботизированного ПТРК и FPV-дронов найти и обезвредить артиллерию и позиции противника, уточнили в ведомстве.

"После того, как по позициям националистов отработали дроны, к боевой работе подключился мобильный ПТРК. Ракеты комплекса пробивают хорошо укрепленные блиндажи. В окопах враг установил защиту от управляемых снарядов, но она им не помогла. Боевые задачи на ореховском направлении Запорожской области уже давно выполняются с использованием роботизированного ПТРК. Причем спроектировал и сконструировал его один из военнослужащих группировки войск "Днепр", инженер по образованию", — рассказали в Минобороны.

Военнослужащий создал роботизированный комплекс с нуля и довел до окончательного функционала.

"Вышли на человека, на бойца, который с нуля сконструировал, создал модель. Сначала на компьютере и потом все это воплотил в жизнь", — рассказал командир батареи ПТРК с позывным "Турист".

Роботизированная машина, вооруженная противотанковым комплексом, ранее прошла боевые испытания и зарекомендовала себя с лучшей стороны. Она на гусеничном ходу, поэтому преодолевает даже сложные препятствия, пояснили в оборонном ведомстве. Управляется "Фагот" дистанционно. Уничтожает блиндажи, огневые точки и технику, не ставя под угрозу жизни российских военнослужащих.

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