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Известия.ru

Экипажи боевых кораблей России и Китая провели тренировку по спасению на море

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Восточно-Китайском море боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая провели тренировку по спасению на море. Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время продолжает патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.


По замыслу учения одно из гражданских судов, находящихся в районе патрулирования, подало сигнал бедствия. После обследования «места бедствия» с помощью спасательного вертолета Ка-27ПС и обнаружения на поверхности «терпящего бедствие» российская спасательная группа выполнила подъем с воды манекена в гидрокостюме и доставила его на большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» для оказания необходимой первой помощи.

В ведомстве добавили, что в рамках российско-китайского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе в составе совместного отряда боевых кораблей ВМФ России представляют большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота.

От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в патрулировании задействованы эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Ранее,14 октября, боевые корабли России и Китая провели стрельбы в рамках учений в Тихом океане. Отмечается, что корабли выполнили поиск подводной лодки условного противника, отработали задачи по ее преследованию, уничтожению, применив реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.

8 октября в ходе совместного патрулирования в северо-западной части Тихого океана корабли России и Китая отработали противолодочные задачи после участия в российско-китайском военно-морском учении «Бэйбу/Взаимодействие – 2024».


Россия и Китай начали совместные учения «Бэйбу/Взаимодействие – 2024» 19 сентября. Перед тем как покинуть базу, состоялось торжественное построение экипажей военных кораблей России и Китая.

В тот же день во Владивосток прибыли эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая для участия в совместных морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие – 2024».

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Страны
Китай
Россия
Продукция
052D
Адмирал Пантелеев
Адмирал Трибуц
Ка-27ПС
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
пр. 1155
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