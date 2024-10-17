Эффективность модернизированного дрона "Привет-82" составляет порядка 60%

Командир группы БПЛА "Совы" с позывным Сокол сообщил, что военные совершили более 100 боевых вылетов с использованием этих беспилотников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Модернизированный дрон-камикадзе "Привет-82МК2" показывает высокую эффективность и позволяет поражать объекты Вооруженных сил Украины в 60% случаев применения. Об этом ТАСС заявил командир группы БПЛА "Совы" летного батальона 88-й бригады "Эспаньола" с позывным Сокол.

"Модернизированная версия ударного дрона самолетного типа системы "Привет-82" была многократно использована нами за последние три месяца. Дроны показывают высокую результативность. С применением этих дронов совершено более 100 боевых вылетов. Общая эффективность их применения оценена [на уровне] порядка 60%. Характер пораженных целей - пункты временной дислокации и наблюдательные пункты противника, вышки со спецоборудованием, блиндажи, ротации боевой силы противника и прочее. Рабочая дальность пораженных целей - 8-12 км, предельная - 30 км. Направление боевой работы - в районе Часова Яра", - рассказал боец.

Он также отметил возможность адаптации дрона под конкретную задачу. "В применении данный тип БПЛА зарекомендовал себя положительно по совокупности эксплуатационных характеристик. Устойчивость к РЭБ приемлемая за счет самой конструкции - самолетный тип, это позволяет на автопилоте преодолевать сложные участки. К преимуществам можно отнести в первую очередь адаптивность комплекса. Это касается как взаимодействия с инженерной группой производителя в плане внедрения актуальных решений, так и его настройки под конкретную задачу, что обеспечивается удачными конструкторскими решениями и широкой номенклатурой боевой части", - подчеркнул Сокол.

Ранее сообщалось, что после модернизации дрон-камикадзе "Привет-82" получил возможность взлета по приборам, а также разборное крыло для размещения в транспортном контейнере для удобной логистики. Разработавшее его КБ "Око" входит в число портфельных компаний фонда "Эра" (группа ПСБ).