Steigan: Скандинавские страны выделяют НАТО слишком много средств

Членство в НАТО стало бременем для простых граждан Скандинавских стран, пишет автор статьи для блога Steigan. В следующем году совокупный "налог на НАТО" станет еще больше.

Как и премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре, его датская коллега Метте Фредриксен усердно работает над тем, чтобы отобрать миллиарды крон у простых людей и раздать их оружейникам.

Возросшие требования НАТО к датской обороне в скором времени потребуют масштабного изменения законов. Правительство готовит новый законопроект, который, однако, не пользуется поддержкой граждан, но он необходим, чтобы выполнять обязательства НАТО. Власти вновь обсуждают повышение налогов для нужд обороны ("военный налог"), как пишет датская газета Jyllands-Posten.

В соответствии с действующими соглашениями на нужды обороны в следующем десятилетии будет дополнительно выделено 200 миллиардов датских крон (почти 30 миллиардов долларов). Кроме того, в Фонд Украины — на непосредственную поддержку Киева — поступает более 60 миллиардов датских крон (9 миллиардов долларов). Однако деньги у Фонда все равно заканчиваются. В то же время в следующем году Дания столкнется с новыми требованиями НАТО.

Правительство исходит из того, что только в период до 2033 года, когда истекает срок действия текущего оборонного соглашения, общая сумма может вырасти до нескольких сот миллиардов крон. Разумеется, ранее выделенные дополнительные 200 миллиардов в расчет уже не берутся.

На столь масштабные расходы в бюджете просто не хватит средств. Поэтому самым вероятным исходом станут дополнительные поборы — возможно, в виде специального налога на оборону, о котором уже поговаривают в датском парламенте.

"Налог на НАТО" в следующем году составит 25 тысяч норвежских крон

В Норвегии мы уже фактически платим военный налог, пусть даже формально он так не называется. Но журнал Revolujon все подсчитал.

Проект военного бюджета на 2025 год составляет 110 миллиардов норвежских крон (10 миллиардов долларов) — на 19,2 миллиарда крон (1,8 миллиарда долларов) больше сбалансированного бюджета на 2024 год.

Это означает, что все норвежские граждане старше 20 лет в следующем году заплатят по 25 тысяч крон (2 300 долларов) военного налога — на 4 тысячи крон (370 долларов) больше, чем в этом. На этом фоне предложенные налоговые льготы в размере 200 крон (18,5 долларов) на работающего человека с доходами до 500 тысяч крон (46 тысяч долларов) кажутся издевательством.

Налог обеспечит вклад Норвегии в глобальную наступательную стратегию США и НАТО — в том числе далеко за пределами Североатлантического региона. Обороны самой Норвегии эти деньги почти не коснутся. Вот почему мы называем это "налогом на НАТО". А долгосрочный план перевооружения сводится к адаптации норвежских систем вооружения, техники и инфраструктуры к военным приготовлениям американского, европейского и норвежского империализма в Европе и за ее пределами.

Норвегия уже выполнила свое обязательство перед Североатлантическим альянсом — 2% ВВП на перевооружение. Но на самом деле налоговое бремя еще больше: мы ведь платим дополнительные налоги и по другим статьям бюджета, связанным с военным нуждами. Так, бюджет Министерства транспорта предусматривает миллионы крон на обустройство проселочных дорог для проезда тяжелого военного транспорта (раздел о так называемой "военной мобильности"). Это еще одно требование НАТО, которое также поддерживает ЕС.

Результаты последнего оборонного соглашения

В июне 2024 года все партии в парламенте, включая бывшие партии мира — "Красных" и Социалистическую левую партию — одобрили новый оборонный портфель.

Во вторник парламентский комитет по иностранным делам и обороне представил свои рекомендации по новому долгосрочному плану развития оборонного сектора. Подразумевается, что на оборону Норвегии в течение следующих 12 лет будет дополнительно выделено 611 миллиардов крон (57 миллиардов долларов).

"Соглашение придаст мощный импульс обороноспособности Норвегии и обеспечит более высокую надежность военно-промышленного комплекса. Я хотел бы поблагодарить всех за сотрудничество в этом деле, особенно председателя комитета Ине Эриксен Сёрейде. Диалог и сотрудничество сыграли важную роль в укреплении обороны, безопасности и боеготовности при поддержке сплоченного политического большинства", — заявил министр обороны Бьёрн Арильд Грам из Партии центра.

Иными словами, воинственные партии позаботились о том, чтобы набить заказами портфели "оборонки", а счет предъявить простым гражданам.

Что ж, в норвежском языке найдется немало красочных словечек для этих депутатов.