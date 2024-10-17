С катером дорога: в России импортозаместили финские движители для малых судов

Отечественное предприятие освоило выпуск водометов для судостроения

Российские машиностроители импортозаместили водометные движители для катеров, используемых силовыми структурами. Ранее агрегаты поставлялись из Финляндии. В планах на будущий год — втрое увеличить объемы производства этой техники для обеспечения потребностей судостроителей. По мнению экспертов, сейчас очень важно выполнить задачу, поставленную президентом, — добиться стопроцентного импортозамещения в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Вышли на серийное производство

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) разработал собственный водомет Jet 295 в целях импортозамещения в середине 2023 года. Тогда было создано два десятка движителей для испытаний. В этом году предприятие вышло на серийное производство и выпустило уже порядка 100 штук.

Сейчас водометы установили на отечественный катер «Афалина», используемый силовыми структурами, в том числе МЧС и Росгвардией. Раньше в конструкции судна применялись агрегаты финского производства Alamarin Jet. Но из-за санкций они стали недоступны.

Водомет Jet 295 Источник изображения: Фото: пресс-служба KMZ

8 октября в Финском заливе прошли ходовые испытания катера с двумя отечественными движителями. Во время испытаний специалисты проверили ускорение и грузоподъемность, замерили скорость на максимальных оборотах и радиус разворота.

— Это внедорожник на воде, — отметил в разговоре с «Известиями» глава компании Михаил Даниленко. — Очень универсальное средство. Ничего не боится. Может ходить по заболоченной местности. Такой движитель также позволяет вытащить катер на берег, без повреждения стащить на воду и дальше спокойно эксплуатировать.

Ходовые испытания катеров «Афалина» с двумя отечественными движителями Источник изображения: Фото: пресс-служба KMZ

Катера «Афалина» с отечественным водометным движителем планируется применять для патрулирования хранилищ ядерных отходов в закрытых городах, в частности в Озерске, рассказал представитель разработчика.

В зависимости от спроса в 2025 году предприятие рассчитывает увеличить количество выпускаемых водометных движителей в три раза, полностью заменив иностранные комплектующие на отечественные, — отметил Михаила Даниленко. — Планируется широко использовать их в изделиях, которые будут выпускаться на базе перспективного центра безэкипажных катеров в Петербурге.

Справка «Известий» Российские производители безэкипажных катеров (БЭК) пришли к соглашению о создании единой промышленной площадки для производства таких дронов на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в 2025 году. Производственный комплекс со специальным технологическим оборудованием для производства всех систем БЭК включит в себя цех сборки и формовки корпусных изделий, цех по производству энергетических установок и движителей и другое. Также в него войдёт собственный испытательный комплекс, позволяющий проводить проверку всех систем управления и передачи данных. Планируется, что ежегодно Центр будет выпускать сотни беспилотников различных категорий.

Задача стопроцентного импортозамещения

Проблемы с ремонтом кораблей были и до начала специальной военной операции, так как очень много запчастей закупали за границей, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. И еще в 2022 году президент России заявил, что нам нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса. Поэтому сейчас решается эта задача.

Водомет Jet 295 Источник изображения: Фото: пресс-служба KMZ

О важности импортозамещения говорит и военный эксперт Юрий Лямин.

— Водометные движители широко используются для оснащения малых катеров, — отметил в разговоре с «Известиями» Юрий Лямин. — Значительная часть закупок шла в недружественных странах, потом начали брать в Китае. Но эти движители попали под санкции, поэтому их импорт в нашу страну затруднен. Появилась ниша, а KMZ специализируется на производстве катеров, поэтому достаточно логично, что они занялись вопросом водометных движителей. Собственное производство нужно, без него очень сложно развивать страну.

Водомет Jet 295 Источник изображения: Фото: пресс-служба KMZ

Закон запрещает приобретать для оборонных нужд приборы, запчасти, произведенные за пределами Российской Федерации. Об этом рассказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия».

— До 2022 года был снижен контроль за требованиями закона. Многие предприятия, в том числе относящиеся к оборонной промышленности, через аффилированных лиц закупали некоторые комплектующие, которые производились за рубежом. И на это смотрели сквозь пальцы, потому что наша промышленность не могла всего произвести в необходимом объеме и с необходимым качеством. Это была вынужденная мера, — отметил он. Однако ситуация изменилась, добавил эксперт.

Россия закупала у Финляндии много товаров двойного назначения, в частности — морские турбины, электронику, антенны, рассказал «Известиям» научный сотрудник дипломатической академии Вадим Козюлин.

Юлия Леонова

Богдан Степовой