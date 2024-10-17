Прощание с «гражданкой»: в столице отправили первых призывников в армию

В Москве отправили в войска первых призывников, получивших повестки в ходе осеннего призыва. На сборном пункте новобранцам выдали зимнюю форму, а тем, кому предстоит долгая дорога, — еще и сухие пайки. Все призывники из столицы отправятся служить в части Московского военного округа. Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что призывников не будут привлекать для участия в специальной военной операции.

В Москве отправили в войска первых призывников, получивших повестки в ходе осеннего призыва. На сборном пункте новобранцам выдали зимнюю форму, а тем, кому предстоит долгая дорога, — еще и сухие пайки. Все призывники из столицы отправятся служить в части Московского военного округа. Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что призывников не будут привлекать для участия в специальной военной операции.

Сборный пункт на Угрешской

В сборный пункт Москвы, который расположенный на Угрешской улице, призывники приезжают еще в штатской одежде со спортивными сумками или рюкзаками. Слез и долгих объятий здесь не увидишь — с родственниками и любимыми девушками они попрощались еще перед военкоматами. Первым делом их отправляют в белый павильон с табличкой «Пункт регистрации».

Там призывники сдают повестки, а сотрудники сборного пункта заносят их фамилии в электронную базу данных. Затем их отправляют в пункт досмотра.

— Колющие, режущие предметы и спиртосодержащие жидкости есть? — строго спрашивают новобранцев.

— Нет, — раздается нестройный хор голосов. Но призывников всё равно строго проверяют. Досматривают личные вещи и пропускают через рамку металлоискателя. В первой партии, состоящей из полутора десятков новобранцев, запрещенные вещи и напитки не обнаружили.

Впрочем, ребята не похожи на вчерашних городских хулиганов — обычные московские парни. Одеты разве что по-походному.

— В этом году закончил вуз, получил диплом, — рассказал «Известиям» призывник Никита Хаятов. — В военкомат пришел сам, без повестки. Решил, что нужно отслужить сначала — это плюс для меня на самом деле. Потом можно будет устроиться на работу в хорошую престижную компанию.

Андрей Борисов из Измайлово закончил в этом году Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева. Он, пусть и в общих чертах, уже знает, как будет проходить его служба.

— Сначала учебка, а потом — в железнодорожные войска, — рассказывает он. — Место службы — одна из областей, граничащая с Московской.

Андрей говорит, что в его семье все мужчины служили, причем по два-три года.

— Я не могу быть хуже, чем они, — говорит он. — Мой дед в годы Великой Отечественной войны был летчиком. Вернулся с войны героем — вся грудь в орденах и медалях.

Медкомиссия на сборном пункте

Перед медкомиссией призывники снимают куртки и выстраиваются в очередь перед медицинскими кабинетами. Их осматривают восемь врачей-специалистов — от терапевта до нарколога. Кроме того, они проходят процедуру дактилоскопии.

— Мы тщательно осматриваем ребят, и если никакой патологии не выявляется, то допускаем их к службе, — рассказала «Известиям» начальник центра военно-медицинской экспертизы Гульджемал Копекова. — Все призывники перед нами проходят освидетельствование в объединенной муниципальной призывной комиссии, мы в основном смотрим, не случилось ли каких-то изменений со здоровьем с момента призыва и прохождения первой медкомиссии до отправки в часть, может быть, кто-то успел за это время заболеть.

Первые московские призывники признаются здоровыми. Нам они тоже на самочувствие не жалуются.

— К службе готовы морально и физически, — шутят ребята.

Военная форма и сухпайки перед отправкой в войска

Затем призывники попадают на склад вещевого обмундирования. Первым делом они сдают свои гражданские вещи. Их потом отправят в военкоматы по месту жительства, где их заберут родители или родственники. Потом призывникам выдают комплекты зимней военной формы.

— В него входят демисезонная повседневная куртка и костюм. Теплое и облегченное нательное белье, носки, берцы — две пары и другое обмундирование. Сейчас осенний призыв, и все получают зимние шапки, которые были заготовлены заранее, — рассказал «Известиям» помощник начальника вещевого и продовольственного отделения сборного пункта Илья Птицын.

Тем, кому предстоит поездка в часть, длящаяся больше восьми часов, получают ИРП (индивидуальные рационы питания), а проще говоря, сухие пайки.

— В армии есть семь видов сухпайков — они различаются наполнением, — объяснил Илья Птицын. — Как правило, в них входит тушенка или гречка с каким-то мясом, лимонады в порошковом виде, крекеры, повидло и многое другое. Все продукты хорошего качества.

Тем временем из новобранцев формируют первую команду для отправки в часть. Ребят строят на плацу и говорят напутственное слово. Дальше посадка в автобус — и дорога к месту службы.

30 сентября замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба (ГОМУ ГШ) вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывников направят в воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность, а затем уже в войска.

Он особо отметил, что призывники, которые прибудут в войска осенью, не будут привлекаться для участия в специальной военной операции.

Согласно опубликованному 30 сентября этого года указу президента РФ Владимира Путина, войска пополнят 133 тыс. призывников — это на 3 тыс. больше, чем в прошедший весенний призыв, когда Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования пополнили, как и было запланировано, 130 тыс. человек.

Богдан Степовой